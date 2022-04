“Si me tienen que multar, que me multen”: Miguel Herrera estalla contra los árbitros del VAR tras el Necaxa-Tigres y muestra imágenes de TV en plena conferencia de prensa [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Miguel Herrera no se mostró nada contento tras la derrota de los Tigres ante el Necaxa (2-0) en el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga MX. El “Piojo” mostró imágenes de TV con indignación en la conferencia de prensa para demostrar que los árbitros se equivocaron y desbalancearon el partido.

“¿Qué detalles encontramos? Este (muestra la laptop). Estos son los detalles que cambian un partido. Sé que mi directiva me va a regañar, pero sí me llama la atención… El VAR funciona, está la prueba. La toma de la televisión está y en el VAR debe de estar. Todos los partidos una jugada, una decisión, una circunstancia, y los que sufrimos somos nosotros, los técnicos perdemos la chamba y no veo que corran a un árbitro”, señaló Herrera, quien agregó que sus jugadores estaban molestos en el vestuario por la jugada que mencionó.

Bastante consciente de sus palabras, Miguel Herrera culpó tanto al árbitro principal como a los árbitros que están detrás del VAR por su decisión. Lo hizo a sabiendas de que la Federación Mexicana de Fútbol podría multarlo: “Va a haber una llamada de la FMF para que me llamen la atención. Está bien: me la como. Y si me tienen que multar, que me multen“, expresó.

“Si me tienen que multar que me multen” pic.twitter.com/npEc0RorOV — JAVI ALONSO (@javialonsordz) April 20, 2022

Herrera se quejó por el primer gol del encuentro, anotado por el uruguayo Rodrigo Aguirre, quien habría estado en posición ilegítima en la construcción de la jugada del gol.

El tanto fue al minuto 7′, y definitivamente cambió la historia del partido, animando a un Necaxa efectivo y condicionando al equipo felino, que no supo cambiar la dinámica del compromiso.

¿Offside o no?

También te puede interesar:

Paco Gabriel de Anda compara a Sebastián Córdova con Pedri, del FC Barcelona, y periodistas y aficionados se le van a la yugular

“¿Es Gignac o Cardozo?”: Mishelle Herrera, hija del Piojo, dejó en entredicho la calidad de Álvaro Fidalgo tras su gol ante Xolos

El “Piojo” es un felino feliz: Miguel Herrera se deshace en elogios con sus Tigres y asegura que es el “plantel más vasto que ha dirigido”