Jaime Camil: Exhiben rostros de ladrones que entraron a robar a su apartamento en México

El actor mexicano Jaime Camil, de 48 años, se llevó tremendo susto después de que tres sujetos entraran a robar al lujoso apartamento que posee en Polanco, uno de los barrios más exclusivos del norponiente de Ciudad de México.

Aunque los malhechores, dos hombres y una mujer, armaron toda una historia para entrar al hogar del también cantante -al haber engañado al guardia de seguridad con el supuesto secuestro del administrador del edificio- la escena que montaron fue en vano, pues salieron del lugar con las manos vacías, ya que su víctima lleva varios años sin vivir en el lugar.

“Entraron a robar al departamento de Jaime Camil en CDMX. Alguien llamó y engañó al guardia del edificio para que permitiera a un cerrajero y a una mujer entrar al depa de Camil. Iban por joyas y dinero. No las hallaron”, informó el reportero Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter.

#ExclusivaDeC4

ENTRAN a ROBAR DEPA de @jaimecamil en CDMX

Alguien llamó y engañó al guardia del edificio para q permitiera a un cerrajero y a una mujer entrar al depa de Camil

Iban por joyas y $

No las hallaron.@FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX indagan.



Imágenes a las 6 en @telediario pic.twitter.com/XTHzb5nNDa — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 19, 2022

Horas más tarde, el mismo reportero difundió una serie de imágenes con el rostro de los tres presuntos delincuentes, quienes fueron captados por las cámaras de seguridad del apartamento.

En las postales se les ve en el área de cocina, mientras tienen parte de sus caras cubiertas con mascarillas para evitar ser reconcoidos.

“Se buscan. Son los ladrones que entraron a robar al departamento en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, de Jaime Camil. Iban por joyas y dinero, pero no lo hallaron. Ahora los busca la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y la Fiscalía de Ciudad de México. Si usted los reconoce, denúncielos”, escribió Carlos Jiménez en un tweet posterior.

SE BUSCAN!

Son los ladrones q entraron a robar el departamento en Polanco @AlcaldiaMHmx de @jaimecamil

Iban por joyas y dinero, pero no lo hallaron.

Ahora los busca la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX

Si ud los reconoce, denúncielos.



Las imágenes en Canal 6 @telediario pic.twitter.com/78l6IkBn9N — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 19, 2022

Aunque el robo no ha sido confirmado públicamente por el protagonista de ‘La Fea Más Bella’ y de ‘Jane the Virgin’, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que Camil se encuentra tranquilo tras lo sucedido en su domicilio.

“Me dice Jaime: ‘Gustavo, no tengo ni una sola camisa ahí porque yo vivo en Estados Unidos, entonces no encontraron nada'”, habrían sido las palabras del también comediante tras el trago amargo por el que pasó.

Así es la casa de Jaime Camil en Los Ángeles

Tal y como te lo informamos hace dos años, Jaime Camil y Heidi Balvanera viven en una espectacular casa en Los Ángeles, California, donde disfrutan ver crecer a sus dos hijos, Elena y Jaime.

Por medio de diversos videos y fotografías publicados en sus redes sociales, la parejita nos ha llevado a conocer los rincones más íntimos de su hogar.

Cocina

Su cocina es muy amplia y abierta. Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos son de acero inoxidable y con una isla central que es utilizada para preparar los alimentos y como desayunador.

Además de la isla central, también tienen una mesa redonda rodeada de taburetes, lo que les ayudó a ganar espacio y a convertir ese espacio en el sitio ideal para hacer homeschooling cuando lo necesitaron. View this post on Instagram A post shared by Jaime Camil (@jaimecamil)

Comedor

El comedor, que destaca por su iluminación natural gracias a las ventanas que lo rodean, cuenta con una mesa rectangular alargada con espacio para 10 sillas.

Sala

A un costado del comedor está la sala, la cual consta de un sofá modular de tono claro, de una chimenea y de un espejo en forma octagonal con marco de color plateado. View this post on Instagram A post shared by Jaime Camil (@jaimecamil)

Sala de estar

Pasando la entrada principal se encuentra una pared donde Jaime y Heidi decidieron colgar varios cuadros que reflejan cómo es su vida de familia.

Enfrente de esa galería tienen una sala de estar, la cual está compuesta por un sofá gris con espacio para seis personas, uno individual de tono más oscuro y una mesa de centro de cristal decorada con varios portarretratos.

Sala de televisión

A un costado de la cocina está la sala de televisión, un espacio equipado con un sofá modular de color gris, una mesa de centro de tono gris oscuro, una televisión empotrada a la pared, así como una chimenea que se convierte en la mejor aliada de la familia en temporada de frío.

También tienen un sillón individual de color blanco, una lámpara de piso y una pequeña batería en la que sus hijos dan sus primeros pasos en la música.

Jardín

En su jardín, además de estar rodeado de grandes árboles, también tienen un tumbling, una canasta de basketball, un tobogán hinchable y una piscina con su respectiva área de spa, en la que los miembros más pequeños de la casa aman nadar durante la primavera y el verano

