Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres ¡Nació su primer hijo!

Sabíamos que el gran día estaba cerca. Además de Greeicy Rendón anunciarlo días atrás, Evaluna Montaner tenía casi el mismo tiempo de embarazo que la colombiana, así que todos estábamos a la espera. Greeicy y Mike Bahía se convirtieron en padres de su primer hijo.

Desde su cuenta de Instagram, el colombiano Mike Bahía le daba conocer a todos su fans que él y sal sexy colombiana acababan de vivir probablemente el momento más importante de sus vidas: convertirse en padres. A diferencia de sus homólogos Evaluna Montaner y Camilo, el retoño de esta pareja de músicos es niño.

Mientras el mundo centró la atención en Índigo, la nueva hereda de los Montaner, a muchos se les olvidó que Greeicy Rendón y Mike Bahía estaban a punto de convertirse en padres también. No porque los quieran menos sino porque Índigo tiene a muchos fanáticos babeados también. Sin embargo, apenas Mike Bahía publicó la buena noticia, todos los medios de comunicación y seguidores centraron la atención en los nuevos padres y en darle la bienvenida al mundo a su hijo. View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

“A partir de hoy dejamos huella compañera Greeicy Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel! ERES INCREÍBLE! TE AMO SIEMPRE!”, fue el mensaje que escribió Mike Bahía en su cuenta de Instagram. También se podía apreciar las fotos de las huellas plantares en el brazo del novio de Greeicy Rendón. Misma que durante meses fue sin duda una de las embarazadas famosas más bella de la industria del entretenimiento hispano. View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

Justo el día que anticipó que el nacimiento de su primero hijo estaba cerca, Greeicy se realizó una sesión de fotos que dejó a todo con la boca abierta. Usaba un bikini que cubría lo esencial con piedras brillantes al tiempo que presumía su pancita de embarazo. Tuvo una gestación muy activa. No paró de bailar desde entonces y todos le seguimos el paso a través de las redes sociales. Para celebrar la buena nueva de este par de talentosos colombianos, les dejamos el video del tema que grabaran juntos: “Amantes”. Mismo que cuenta con más de 600 millones de reproducciones en Youtube.

