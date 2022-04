Tunden a Juanpa Zurita por abrir taquería a domicilio: “Absurdo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Vaya sorpresa se llevó el público luego de que la celebridad de internet Juanpa Zurita anunciara la inauguración de su nuevo proyecto: una taquería a domicilio que lleva por nombre “La Milagrosa”. Pero, ¿qué desató el descontento de los cibernautas? Aquí te lo contamos.

La tarde del pasado 20 de abril, el ex juez del reality “¿Quién es la máscara?” dio a conocer que suma un proyecto más a su lista de emprendimientos. En esta ocasión se trata de una taquería a domicilio que en sus propias palabras, busca “llevar el sabor auténtico de México a otros países”.

“Después de 359 días, por fin podemos anunciar ‘LA MILAGROSA’. Cuando me voy de México, son lo que más extraño. El sueño de llevar el taco al mundo comienza hoy con Perú y Colombia. Obviamente también en México”, escribió Juanpa Zurita para acompañar algunas fotos de su emprendimiento a través de su cuenta de Twitter.

Además, el mexicano detalló que por el momento dicho servicio se limitará a hacer entregas a domicilio, sin oportunidad de acudir a un punto de venta. Agregó que actualmente cuentan con 13 cocinas escondidas en varias ciudades de los países donde operará la taquería.

No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas para el actor de “Luis Miguel, la serie”, pues si bien miles de sus fans lo felicitaron por esta nueva aventura, no pasó mucho tiempo antes de que su anuncio también recaudara comentarios negativos.

En primera instancia, algunos apuntaron que los precios de los tacos son muy elevados para lo que ofrecen. De acuerdo al menú compartido por Juanpa Zurita, el taco tradicional tendrá un costo de 45 pesos, apuntando a un estilo gourmet y no “callejero” como indicó. View this post on Instagram A post shared by Juanpa Zurita 2 (@juanpa)

“¿Y si mejor ayudamos más a las personas que salen en sus puestos?, en mi opinión”, “¿Hay algo más bajo que meter tacos en cajas?” y “Se me hace absurdo el precio mejor compremosle a los que siempre pasan por nuestras casas”, son algunos de los comentarios que se leen en internet.

Te puede interesar:

¿Quién es Juanpa Zurita, el influencer que fue criticado por su negocio de agua embotellada?

Juanpa Zurita y Ed Sheeran protagonizan divertido video que se viraliza en redes

Juanpa Zurita protagoniza “13:14”, el documental de Prime Video sobre el terremoto de CDMX en 2017