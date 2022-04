OMS confirma 169 casos y un fallecimiento por el misterioso brote de enfermedad hepática infantil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que se ha registrado al menos una muerte en relación con un misterioso brote de enfermedad hepática que afecta a niños en Europa y Estados Unidos.

La agencia sanitaria de la ONU dijo a última hora del sábado que hasta ahora ha recibido informes de al menos 169 casos de “hepatitis aguda de origen desconocido” procedentes de una docena de países.

Los casos se registraron en niños de entre un mes y 16 años, y 17 de los que enfermaron (aproximadamente uno de cada 10) necesitaron trasplantes de hígado tras contraer esta nueva enfermedad, que suele acarrear dolores abdominales, diarrea o vómitos. La OMS no dijo en qué país se produjo la muerte.

🆕 @WHO Disease Outbreak News: Multi-Country – Acute, severe hepatitis of unknown origin in children

As of 21 April, 169 cases (aged 1 month to 16 years old) reported in 🇬🇧 🇪🇸 🇮🇱 🇺🇸 🇩🇰 🇮🇪 🇳🇱 🇮🇹 🇳🇴 🇫🇷 🇷🇴 🇧🇪. More info 👇 https://t.co/MvxxCmmew9

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) April 23, 2022