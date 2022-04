Gerardo “Tata” Martino advierte a Marcelo Flores: “Debe consolidarse, no es lógico que su decisión dependa de qué selección le garantiza un Mundial”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Gerardo Martino le abrió las puertas de México a Marcelo Flores, pero también se las puede cerrar en cualquier momento. El “Tata” le dio una interesante advertencia al joven sensación de Arsenal, aconsejándole que se consolide como jugador para ganarse su espacio en El Tri, antes que condicionar su futuro a su eventual convocatoria o no a Qatar 2022.

El estratega argentino fue bastante claro a la hora de explicar su punto y dejarle claro a Flores que México no tiene por qué ofrecerle nada, sino todo lo contrario.

En la conferencia de prensa previa al México-Guatemala, Martino no se guardó nada: “No lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué Selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”.

A Gerardo Martino no le gustó que Marcelo Flores condicionara jugar en el Tri 😒



El 'Tata' sentenció que tiene que decidirse entre México o Canadá sin importar quién lo pueda llevar a #Qatar2022 🇲🇽🇨🇦 pic.twitter.com/ZsnQCGTQT8 — SoyReferee (@SoyReferee) April 27, 2022

No cabe duda de que estas declaraciones de Martino pueden generar un incendio e incluso debilitar la buena relación creada entre Marcelo Flores y México. Hace pocos días, el propio Flores declaró su intención de jugar con El Tri… si lo llaman al Mundial.

Aunque es bastante cierto que Martino no puede darse el lujo de asegurarle el puesto a un joven que no ha sido partícipe del proceso rumbo a Qatar, sus declaraciones son polémicas, porque de alguna forma le cierra dicha posibilidad a Flores.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar que Canadá seguirá luchando por gozar de los talentos de Marcelo, y no sería descabellado pensar en que se intenten adelantar en el Mundial.

Cuando creíamos que la “novela” de Marcelo Flores había terminado, la misma parece regresar. Por lo pronto, el habilidoso mediocampista jugará este miércoles ante la selección de Guatemala.

😰 ¡El ‘Tata’ Martino no garantiza a @10marceloflores ir a Catar!



🇲🇽 El DT de @miseleccionmx aseguró que el mexicano no debe especular con que la selección lo lleve al #MundialTelemundo 🏆



📺 Telemundo la casa de la Copa Mundial de la FIFA #Catar2022 pic.twitter.com/av04iCibrr — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 26, 2022

