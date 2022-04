Qué signos del zodiaco son los que tienen menos amigos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cada signo del zodiaco tiene su propio estilo para socializar, mientras que algunos nadan como peces en el agua en reuniones y hacen amigos fácilmente, otros son más introvertidos y les cuesta trabajo comenzar una conversación.

En el segundo grupo se ubican signos que prefieren observar, analizar y no se fían a la primera de las personas. Sin embargo, por su desconfianza y falta de empatía pueden ser propensos a perder amistades que habrían sido sólidas.

Por un lado, no son tan sociables y por el otro son selectivos con sus amistades, por lo que no les interesa fomentar una relación con personas que no concuerdan con su estilo ni ritmo de vida. Por tal motivo, según el sitio PinkVilla, estos son los 4 signos del zodiaco que menos amigos tienen.

Los nacidos del 21 de marzo al 19 de abril pudieran llegar a ser necios e inflexibles y tienden a ser controladores. Estas características a menudo ocasionan que sus amistades se sientan rechazadas. Además, su actitud puede ser percibida como dominante y agresiva, lo que ocasiona que las personas sensibles se alejen de ellos.

Quienes nacieron del 20 de abril al 20 de mayo son selectivos con quienes desea interactuar. La cara que a menudo muestra es de seriedad, solo con sus verdaderos amigos se siente libre de expresarse tal cuál es. Sin embargo, no le gusta socializar todos los fines de semana, por lo que suele poner muchas excusas para unirse a los divertidos planes de sus amistades.

El signo que rige a los nacidos del 21 de junio al 20 de julio es muy temperamental y sensible. La gente que recién lo conoce puede catalogarlo como voluble y no están en un error. Sus amigos saben que es emocional y no resiste las bromas, por lo que suelen tratarlo con cuidado para no herir sus sentimientos. Hay quienes no aguantan sus cambios de humor y deciden separarse de ellos.

Los nacidos del 21 de julio al 21 de agosto pecan de egoístas. Sus intereses son los más importantes y la empatía no es algo natural en ellos. Por estas razones suelen tener pocos amigos, pero quienes gozan de este privilegio, saben que Leo es un ser muy generoso y leal.

