André-Pierre Gignac señala la razón por la que México no exporta más futbolistas: “No es normal que no saquemos más mexicanos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el último año, los futbolistas mexicanos que han emigrado al futbol de Europa no han tenido el éxito esperado y algunos ni siquiera tuvieron las oportunidades de mostrar su nivel de juego.

José Juan Macías regresó a México luego de su paso por el Getafe, mientras que Diego Lainez apenas si ha participado en seis partidos de 33 posibles con el Real Betis en La Liga.

En este sentido, André-Pierre Gignac, dio su punto de vista en entrevista con Telemundo al hablar sobre los procesos formativos en nuestro país y la falta de jugadores en el extranjero.

“Hoy en día todos los equipos de México deberían tener un centro de formación de alto nivel, para poder también exportar jugadores, es mi punto de vista y sólo Pachuca lo hace y no es normal”.

En la plática que tuvo con Carlos Hermosillo, Gignac dijo: “estoy seguro que hay mexicanos que están listos para formar jugadores, pero no los dejan. Y no los dejan, porque no hay infraestructuras. Y no los dejan, porque todos quieren resultados rápido y se van a buscar sudamericanos, pero entre 125 millones de habitantes te aseguro que hay jugadores; nosotros tenemos 66 millones en Francia y no vas a decir que en México no hay diamantes en bruto que hay que pulir, sí hay”.

El francés reconoció que “no es normal que no saquemos más mexicanos, para mi no es normal que solo Pachuca, un poco América, Rayados y nosotros tenemos a (Jesús) Dueñas que es canterano, pero nada más Dueñas se consolidó, el piloto (Israel) Jiménez, Alan Pulido, pero no es suficiente, son muy pocos”.

El delantero de Tigres habló en particular del caso Lainez y agregó: “hoy tenemos que formar y a veces, cuando formamos jugadores no hay que venderlos tan rápido. Yo estoy pensando en Diego Lainez, pero un torneo más necesitaba, nada más (para alcanzar su punto óptimo de desarrollo)”.

“Se preocupa más por bailar que por jugar bien”: las críticas señalan el fracaso de Orbelín Pineda en Europa