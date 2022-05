“Estuvo cabrona”: Bad Bunny enaltece el talento y la garra de Amanda Serrano a pesar que perdió su pelea contra Katie Taylor

A pesar de su velocidad, garra, talento y hambre sobre el ring, la puertorriqueña Amanda Serrano no pudo ganar su pelea contra la irlandesa Katie Taylor en el Madison Square Garden.

Pero el buen despliegue de Serrano no pasó por debajo de la mesa y por redes sociales aplaudieron sus aptitudes y valentía, entre ellos el famoso artista Bad Bunny, que le dedicó dos mensajes a través de la red social Twitter.

“Amanda ganó y punto”

AMANDA GANÓ Y PUNTO. — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) May 1, 2022

La caribeña logró castigar con su jab y cerrar el paso de Taylor en el primer asalto, su velocidad de manos y piernas resaltaron, algo que fue exaltado por redes.

“La pelea estuvo cabrona. Gracias Amanda Serrano por representar y hacernos sentir un orgullo cabrón”

La pelea estuvo cabrona. Gracias Amanda Serrano por representar y hacernos sentir un orgullo cabrón!! Iba rato que no tenia este sentimiento con una pelea. El mundo sabe klk con la bori puñeta!!! 🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷— ☀️🌊❤️ (@sanbenito) May 1, 2022

Otras figuras de Puerto Rico también aplaudieron la actuación de Serrano, que se ganó el respeto de analistas europeos de boxeo que coincidieron que tanto una como otra merecieron ganar el pleito.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, felicitó a la peleadora de la categoría de peso ligero por su “extraordinario desempeño” en el cuadrilatero. En esa nación fue tendencia por redes sociales mientras ocurría el choque.

Por su parte, la actriz de origen puertorriqueño Rosie Pérez expresó su insatisfacción por el resultado: “What the hell was that?”, que en español significa “¿Qué demonios fue eso?”, esto con respecto a la decisión de los jueces que le dieron la victoria a Taylor. Whatever's your opinion #TaylorSerrano, pls give props to @KatieTaylor. Yes I wanted my girl @Serranosisters to win but Katie got the decision & deserves respect for the true highly skilled warrior that she is… And take comfort – there will be a rematch!😉 @DAZNBoxing— Rosie Perez (@rosieperezbklyn) May 1, 2022

Un abrazo casi familiar entre las rivales estremeció el Madison Square Garden como epílogo de una batalla que pudo estar para cualquiera de las dos rivales, pero dos jueces votaron con amplia ventaja para la ganadora lo cual provocó rechiflas del público.

Con esta victoria, la veterana boxeadora Katie Taylor, de 36 años, registra 21 victorias (6 por la vía rápida del nocaut) y ninguna derrota. Mientras que Serrano suma 42 victorias (30 por KO), dos reveses y un empate.

Lea también: