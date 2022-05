NFL en México: los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers se enfrentarán en el Estadio Azteca el 21 de noviembre

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Finalmente la NFL confirmó las fechas y los enfrentamientos de la temporada regular que se llevarán a cabo fuera de Estados Unidos. México estaba a la espera y ya conoce cuál será la cita en el Estadio Azteca: Arizona Cardinals-San Francisco 49ers, el próximo 21 de noviembre en horario estelar.

Dos grandes rivales de la División Oeste de la Conferencia Nacional de la NFL chocarán en México por segunda vez en su historia. Los Cardinals vencieron 31-14 a los 49ers el 2 de octubre de 2005, única vez en la que dichas franquicias jugaron en Ciudad de México.

El partido de la NFL en México será el último de la Serie Internacional en la venidera temporada 2022. Primero se jugará en Londres (2 de octubre, 9 de octubre y 30 de octubre) y en Múnich (13 de noviembre).

Cabe destacar que el partido en el Estadio Azteca será el único Monday Night Football. Es decir, el único encuentro de esta serie que se llevará a cabo un lunes y por supuesto, en horario estelar (7:15 pm).

La venta de boletos ya está disponible. Y los equipos están listos para ir a México. Arizona recordó cómo venció a San Francisco frente a más de 103,000 personas en el Estadio Azteca. In 2005, we defeated the 49ers in front of 103,000+ fans at Estadio Azteca in the first regular-season game played in Mexico in NFL history.



In 2022, we meet again.— Arizona Cardinals (@AZCardinals) May 4, 2022

Por su parte, los 49ers promocionaron el encuentro como una fiesta, y sus principales referentes enviaron videos con la bandera de México. Monday Night Football is going to be a fiesta 🇲🇽@49ersESP x @NFLMXhttps://t.co/WdDjGxagWS pic.twitter.com/NoOl4eSejJ— San Francisco 49ers (@49ers) May 4, 2022

