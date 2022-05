Agenda de Eventos: diversión de fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Regresa la feria

Artistas como Juanes, Ramón Ayala y la banda La Adictiva son parte del entretenimiento de la L.A. County Fair, que este año regresa con el tema Back to our Roots al Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona). Además incluye exposición de arte, de ganado, concursos, juegos mecánicos y venta de comida. De hoy jueves al 30 de mayo; de jueves a domingo y el lunes de Memorial Day. De 11 am a 11 pm. Boletos $8 a $25; los conciertos tienen un costo por separado. Informes lacountyfair.com.

Foto: LA County Fair

Juana sola

La cantautora argentina Juana Molina estará de paso por Los Angeles para presentar Juana Sola, el tour con el celebra los 21 años de “Segundo”, el álbum que fue la semilla de su música y el que la catapultó a la escena internacional. El show será en The Troubadour (9081 Santa Monica Blvd., West Hollywood) y participa A. O. Gerber como invitado. Sábado 8 pm. Boletos $25. Informes troubadour.com.

Foto: Cortesía

Fiesta doble

Para celebrar el Cinco de Mayo y el Día de las Madres, el centro comercial 2ND & PCH (6400 Pacific Coast Hwy., Long Beach) presentará música en vivo y shows de danza. Actuarán el Mariachi Garibaldi Juvenil de Jaime Cuéllar y el Ballet Folklórico Los Angelitos de 5 a 6 pm; de 6 a 7 pm, Mickey y Minnie Mouse estarán presentes vestidos con trajes folklóricos para tomarse fotos con los asistentes. De 6 a 8 pm, actuará el Mariachi Corazón de María. Hoy jueves. Entrada gratuita. Informes 2ndandpch.com.

Charla sobre libros

Las autoras Reyna Grande y Julissa Arce se presentarán en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) para hablar sobre sus más recientes libros. “Una balada de amor y gloria” es la obra de Grande, mientras que “Suenas como una niña blanca: el caso para rechazar la asimilación”, fue escrito por Arce. Grande ha recibido múltiples reconocimiento y Arce es activista por los derechos de los inmigrantes y profesora de escritura. Jueves 7 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Fotos de madres famosas

Luego de haber sido pospuesta por dos años debido a la pandemia, finalmente se exhibirá An Industry Moms, Mother’s Day Tea and Photo Exhibit en el Hollywood Museum (1660 Highland Ave., Los Angeles). Es una muestra de fotos dedicadas a las madres más celebradas del entretenimiento. El museo ha coleccionado fotografías personales y profesionales de algunos de los nombres más reconocidos del cine y la televisión, con sus madres o de las mismas madres. Miércoles a domingo 10 am a 5 pm; termina el 15 de mayo. Boletos $5 a $15. Informes thehollywoodmuseum.com.

Foto: Cortesía

Festejo en bicicleta

El International Women’s Mountain Biking Day es un evento dedicado a las mujeres que tienen la pasión de montar bicicleta y que comparten este gusto con otras mujeres. Se celebra todos los años el primer sábado de mayo. El Skypark at Santa’s Village (28950 CA-18, Skyforest) lo festejará con una reunión que incluye consultas gratuitas, regalos de expositores, paseos en grupo y más. Sábado 10 am a 5 pm. Entrada $49 a $59; incluye entrada al parque y el uso de todas las instalaciones. Informes skyparksantasvillage.com.

Demostración de textiles

Porfirio Gutiérrez, maestro zapoteca del tinte y artista de los textiles, con residencia en Ventura. California, examina la riqueza histórica del tejido zapoteca y cómo esta práctica expresa la identidad cultural. El maestro hablará en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), de su papel en el estudio de la conservación de la tintura tradicional natural con el uso de pigmentos derivados de plantas e insectos. Después de la charla, los visitantes podrán conocer a Gutiérrez y comprar sus trabajos de la temporada primavera 2021. Sábado 11 am a 12:30 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $13 a $29. Informes huntington.org.

Foto: Cortesía

Música clásica

Los Angeles Philharmonic, bajo la conducción de Gustavo Dudamel, presenta en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) un concierto en el que se yuxtapone música de dos poderosos ballets: “Estancia”, de Alberto Ginastera, inspirada en el gaucho argentino, y el “Rito de primavera”, la evocación de la Rusia primitiva de Stravinsky que se estrenó frente a unos escandalizados parisienses. De hoy jueves al sábado 8 pm; domingo 2 pm. Boletos $20 a $263. Informes laphil.org.

Foto: LA Phil

Música para niños

El Earthworm Ensemble es un grupo de músicos y cantautores formado por miembros de las bandas I See Hawks In L.A., Dwight Yoakam, Aman Folk Ensemble y Double Naught Spy Car que dará una presentación en el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena). Este show especial está incluido con el precio de admisión. Domingo 11:15 am y 1:15 pm. Boletos $12.95 a $14.95. Informes kidspacemuseum.org.

Show burlesque

El popular espectáculo de burlesque Lucha VaVoom tendrá una versión especial para celebrar el Cinco de Mayo. El Lucha VaVOOM Rides Again with Cinco de Mayan, se efectuará en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles) con la participación de DMT Azul, Rey Horus y Magno “The Man Mountain” Rudo. Además, Taya Valkyrie, Jack Cartwheel y Li’l Cholo, los Crazy Chickens y Los Calaveras. El show es una mezcla de lucha libre, comedia y trapecistas. Hoy jueves y mañana viernes 8 pm. Boletos $65. Informes luchavavoom.com.

Foto: Cortesía

Serenata para las mamás

El Mariachi Divas y el Mariachi Espectacular celebrarán a las madres mientras estas hacen sus compras. Ambas agrupaciones ofrecerán una serenata en el supermercado Vallarta (655 N. Fair Oaks Ave., Pasadena), donde además de música, las madres recibirán una rosa y pruebas de repostería. El evento también estará disponible a través de las redes sociales del supermercado. Domingo a partir de las 9 am. Gratis. Informes vallartasupermarkets.com.