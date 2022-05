Amber Heard testifica por primera vez en su juicio contra Johnny Depp: te decimos cuál es su versión de la historia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este miércoles 04 de mayo de 2022, Amber Heard le ha tocado testificar por primera vez en el juicio por difamación debido a la demanda de su ex esposo Johnny Depp, debido a un artículo que publicó la actriz en el Washington Post, asegurando que era “una figura pública que simboliza el abuso doméstico”.

“Esta es la cosa más dolorosa y difícil por la que he pasado, sin duda”, aseguró la actriz de “Aquaman”, sumando que “revivir todo” lo que pasó en su relación Depp es “horrible”, según TMZ.

Heard testificó que Depp fue quien se le “acercó con fuerza”, cuando grababan juntos “The Rum Diary”, película en la que conocieron en 2009. Aseguró que él la besó primero y que durante la promoción del filme, empezaron su romance “relámpago” que describió como “caliente” y que “la tenía de cabeza”.

En el juicio, que puede ser visto en línea, la actriz comentó que estaba “abrumada” con todos los regalos y viajes que tenía junto a el actor de “Piratas del Caribe”, cuando justo estaban comenzado su relación.

Por otro lado, según la revista People, la abogada de Amber Heard le preguntó sobre la “primera vez” que Johnny Depp la “golpeó físicamente”, a lo que la actriz testificó sin definir la fecha, que estaba sentada en un sofá con el actor, conversando como era normal entre ellos y ella le preguntó sobre un tatuaje en su brazo que era “difícil de leer“.

“Él dijo que ‘Wino’ (seguramente en honor a su ex novio Winona Ryder) […] . Me reí porque creí que estaba bromeando y me dio una bofetada en la cara […]. No sabía qué más hacer. Pensé: “debe ser un chiste” […]. No sabía qué estaba ocurriendo. Me quedé viéndolo y riéndome todavía, pensando que él también lo haría para decirme que era una broma. Sin embargo, no lo hizo”, aseguró la actriz sobre este momento.

Heard testificó que luego la volvió a abofetear y que la llamó “perra graciosa”, por lo que ella aseguró que le quedó claro que no nada de eso fue un chiste. “Cualquiera creería que tendría una respuesta, pero yo, como mujer, nunca había sido golpeada así. Soy adulta y estoy sentada al lado del hombre que amo y me abofeteó sin razón aparente. No entendía nada. Fue así de estúpido”, sumó la actriz.

Amber Heard dijo en su primer testimonio que ella solo quería que nada de eso “fuera real”. “No quería dejarlo. No quería que esto fuera la realidad. No quería que el hombre del que estaba enamorada”, afirmó diciendo que de ese tipo de problemas no se vuelve y que uno no debe “pegarle a nadie”.

Afirmó que Johnny Depp comenzó a llorar después de “abofetearla” y que le “suplicó de rodillas” diciéndole que “Nunca volveré a hacer eso”. Lo siento mucho”.

La actriz aseveró que se fue de la casa en la que vivía con Depp, pero que luego conversaron y él le dijo que no la volvería a golpear. Dijo que sin embargo, con el tiempo la relación se volvió más violenta con “regularidad”, pues el actor la acusaba de serle infiel y la golpeaba en las distintas peleas que tenían.

Esta es la primera vez que Amber Heard sube al estrado, después de que Johnny Depp lo hiciera hace algunas semanas, en el juicio que está ya en su cuarta semana. Y en el que ya ha hablado la Policía de Los Ángeles y el consejero general de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

