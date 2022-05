Andrés Lillini afronta las consecuencias del fracaso de Pumas de la UNAM: “Estoy para dar la cara”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras su derrota este miércoles ante los Seattle Sounders en la final de la Liga de Campeones de Concacaf, el técnico de los Pumas UNAM, Andrés Lillini, felicitó a su rival y aseguró que fue “un justo ganador y un gran ganador”.

“Tenemos que afrontar la realidad. Estoy para dar la cara. El sentimiento es de frustración total, pero estoy orgulloso de los jugadores. Lo dejaron todo. Es lo único que le podemos decir a la afición“, apuntó el argentino en la rueda de prensa después del encuentro.

Los Sounders se convirtieron en el primer equipo de la MLS en coronarse en la Liga de Campeones de la Concacaf, desde que se cambió el formato en 2008 y sustituyó a la Copa de Campeones, al derrotar en la vuelta 3-0 a los Pumas (5-2 en total).

El peruano Raúl Ruidíaz con un doblete y el uruguayo Nicolás Lodeiro con un gol fueron los héroes de los Sounders en un partido que registró la mayor asistencia a un encuentro en la historia de esta competición (68,741 personas en el Lumen Field de Seattle).

La victoria de Seattle cierra una racha de 16 trofeos seguidos del fútbol mexicano en la Liga de Campeones (los Pumas, en 2005 y ante el Saprissa costarricense, habían sido los últimos en perder una final).

Con gesto serio pero orgulloso de sus jugadores, Lillini apuntó que sabían que se medían a un equipo “práctico” y “rápido” y que tenían claro que pagarían caro sus errores.

El entrenador explicó que su plan era “sacarles la pelota en el circuito del medio campo” y expuso que dos goles de Seattle llegaron cuando Pumas “estaba abierto” y había dejado espacios.

También habló de las diferencias entre el partido de vuelta y el de ida, en el que los Pumas ganaban 2-0 y acabaron cediendo un empate 2-2 en el descuento.

“Allá (por la ida) estuvimos a punto de ganarlo porque el equipo tuvo lo que no tuvimos acá: tres pelotas en el área y dos goles. Hoy tuvimos tres en el área y no convertimos cuando íbamos 0-0 y 1-0. El fútbol es así: no te perdona“, argumentó.

“Es momento de consumir y tragar tristeza, de levantarse lo más rápido posible. Vivimos de esto y tenemos que salir adelante“, añadió.

Los Pumas no tendrán mucho tiempo para digerir esta derrota ya que este fin de semana tienen otro encuentro crucial con la repesca del Clausura frente a las Chivas de Guadalajara.

“Tenemos que levantar la cara. Sí se perdió, sí duele, sí es un momento muy complicado para cada uno de nosotros. Pero llegamos a una final y la pudimos jugar. La cara en alto“, afirmó Lillini. No fue la noche que esperábamos y sentimos la misma tristeza que ustedes; no tenemos palabras para reconocer todo su apoyo. 👏👏👏



¡A levantar la cabeza, auriazules! ¡Nuestro camino no termina hoy! 👊



Hoy más que nunca #SoyDePumas, #ComoDebeSer pic.twitter.com/RpWzAdKuek— PUMAS (@PumasMX) May 5, 2022

“Hay que mirar para delante, sacar la cabeza rápido de debajo del agua. Hoy estamos mal, en el fondo del mar, pero mañana ya tenemos que estar nadando otra vez“, cerró.

