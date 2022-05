Se acaba el monopolio de la Liga MX: Seattle Sounders golea a Pumas y es el primero de la MLS en ganar la Liga de Campeones de Concacaf

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Raúl Ruidíaz anotó dos goles para encabezar de triunfo de los Seattle Sounders por 3-0 sobre los Pumas de la UNAM la noche del miércoles, llevándose de manera inobjetable el título de la Liga de Campeones de la Concacaf con un marcador global de 5-2.

Los equipos mexicanos habían ganado el título de la Concacaf 16 años consecutivos, un verdadero monopolio en el fútbol regional, y desde que existe el actual formato de Liga de Campeones es la primera vez que un club de la MLS levanta la copa.

El triunfo también le da a la MLS el derecho a tener un ansiado cupo en el Mundial de Clubes de la FIFA.

¡A celebrar muchachos!🙌🍾🏆



✈️ Siguiente parada: EL MUNDIAL DE CLUBES#SCCL22





Luego del dramático empate de 2-2 en el partido de ida en la Ciudad de México en el que Pumas ganaba 2-0, los Sounders fueron superiores a los universitarios en todas las facetas en la vuelta ante 68,741 espectadores en su estadio.

El peruano Ruidíaz abrió el marcador antes del final de la primera mitad, cuando su remate en el área fue desviado por Diogo en labores defensivas y se fue a las redes, dejando sin oportunidad al arquero Alfredo Talavera.



Pumas no tuvo muchas llegadas claras de gol, pero lo estaba intentando en el segundo tiempo. Sin embargo, Seattle liquidó a los 80 minutos en un magistral contragolpe en el que Ruidíaz aprovechó el pase de Nico Lodeiro para marcar el 2-0.



Con el partido resuelto, el charrúa Lodeiro completó la goleada con su propio gol, para dar inicio a la gran celebración de la ciudad de Seattle.

Los Angeles Galaxy había sido el último equipo de la MLS en ganar la Concacaf, en 2000.

Noticia en desarrollo.