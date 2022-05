Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de mayo de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

LEO

El que busca encuentra y si sigues buscando vas a encontrar y te vas a decepcionar muchísimo. Si sales con una persona y no te emociona ni maíz pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir menos. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger. Recuerda de qué estas hecho o hecha así que aprende de eso para lograr tus metas y objetivos. Expareja seguirá dándote lata, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio. Date la oportunidad de conocerte en todos los sentidos, de ver por ti y por quienes te rodean, de buscar la felicidad en todos los sentidos y de no permitir que amor del pasado retornen. Hay personas a tu alrededor que solo te dañan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores, sin embargo, algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado. Ten cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas ondas.

VIRGO

Cuídate de infecciones estomacales y de anginas porque van a estar perrísimas estos días. Bájale a refrescos y harinas, mucha de tu gordura es por retención de líquidos e inflamación. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho, pero todo depende de la manera en que comiences a consentir a tu pareja. Es posible que sientas necesidad de cambiar cuestiones que no te han dejado avanzar, posibilidades de que logres comprender el porqué de muchas cosas. Cambio de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con pareja en caso de tener. Amores de un rato te acecharán en estos días, deja en claro tus sentimientos y no te metas en relaciones prohibidas. Es momento de darle el carpetazo a tu pasado, de despedirte de él y de no seguir enganchado. Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido, aprende a soltar y concentrar tus energías en nuevas oportunidades. Cuidado con amores de una noche y con cambios en tus conductas en últimas horas porque con tus comentarios podrías dañar a quienes más quieres y deseas.

LIBRA

Es posible que sientas necesidad de buscar a una persona que te dañó mucho en el pasado, posiblemente existan ciertos círculos o puertas que quedaron pendientes de cerrar. No permitas que lo que ya fue se repita y te cause conflicto. Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te dañen mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen por qué dar su opinión. Aprende a no mendigar cariño, amor, ni atención por nadie. Viene un fin de semana más relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo. Date la oportunidad de confiar en tu capacidad de lograr las cosas y de ir por sueños seguros y metas que sabes las cumplirás a la brevedad.

ESCORPION

Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad, si sientes que eso no va a funcionar no la ilusión recuerda que eres propenso o propensa a que el karma te saque un susto. Familiar se enferma. Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciara de quien hay que cuidarse. Debes acomodar tus horarios y pendientes para que no faltes a compromisos, si una vez sentiste necesidad de mandar todo a la fregada fue por tu inestabilidad que no has sabido controlar. La vida comenzará a tomar sentido si realmente te enfocas en eso que te gusta y empiezas realizando cosas que te llenen el alma y el corazón. Aprende a decir que no y a no confiar ni en tu sobre para que después no te vean la cara. Quita los rencores de tu vida y enfócate en lograr las metas que te pusiste para este año, estas en una etapa muy buena en la cual podrías cumplir lo que te propongas; recuerda que tu principal problema es dejar las cosas para mañana.

ARIES

Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la puerta y no estorbe en la entrada. Pon atención a tus sueños y a tus metas porque te revelarán cosas que están por suceder. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte. Te enteras de infidelidad en relación de amistades y no sabrás como debes de actuar. Un evento se aproxima, serás requerido o requerida; vete en modo perrísima ya verás que no te costará mucho hacerlo. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. Date la oportunidad de cuidar tu autoestima y no permitir que nadie lo dañe. Si tienes pareja planeen un viaje junto, eso ayudará a mejorar la relación. Si no te sabes aguantar no entres en pelas con amistades. Un evento o situación te hará valorar más a tu familia.

TAURO

No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello. Si tienes pareja ten cuidado con cuestiones familiares pues vienen algunos desacuerdos. Te visitará amistad. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen arrojar el veneno para dañarte. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya. La vida te va a dar una gran sorpresa y te quedarás de a 6. Cuida mucho la cuestión de la alimentación se te va a hacer bolas el engrudo y podrías subir mucho de peso. Es momento de enfrentar situaciones inesperadas que llegarán a tu vida, sabrás sacar dichos problemas adelante solo es cuestión de que te lo propongas y así lo desees. Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la dañe y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía.

GÉMINIS

Te reencuentras con familiares que tenías mucho tiempo de no ver. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro y te afectarán monetariamente. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han dañado y mermado la existencia. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es externo y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Cuídate de trámites o pagos podrías dañar tu buró de crédito. Cuida mucho tu parte emocional podrías estar en un tono algo achicopalado o achicopalada por problemas que andas cargando desde hace tiempo. Viene una separación o pérdida de persona de tu vida. Cambia tu manera de pensar y ve la forma de buscar mejores oportunidades de empleo pues estos días se visualiza para concretar algo mejor en el ambiente laboral. Amigos del pasado aparecerán y se harán muy presentes, tú sabes si los aceptas o los mandas a la fregada. Mucha suerte en juegos de azar sobre todo en números con terminación 4, 7 y 9.

CÁNCER

Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Amor a distancia se visualiza. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa. Cuidado con persona de piel clara que llegará a tu vida y buscará la manera de dañarte y afectarte. Es momento de enfocarte más en ti, un cambio de look te vendría perfecto para recuperar un poco tu autoestima. No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe. Deja que el mundo ruede, date oportunidad de ser feliz a tu manera y que nadie se interponga en tus sueños y metas. Cuídate de una amistad del pasado pues está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere fregarte la existencia. No permitas que nadie se meta en tus sueños y en tus planes, recuerda que hay personas que solo buscarán desestabilizarte. Es probable que vengas oportunidades de mejorar en el trabajo o nuevos proyectos que tienen que ver con un negocio. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él.

PISCIS

Una fiesta se aproxima, necesitas echarle ganas a la dieta, podrías subir de peso en estos días. Ex amor retorna. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. Cuidado con soltar la lengua demás. podrías meterte en un problema algo grave que te podría traer problemas muy fuertes. Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas. Una amistad se enfermará. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la página no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones. Si tienes problemas en el trabajo, dedícate a lo tuyo tu superior reconocerá tu esfuerzo.

ACUARIO

Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de nalga pronta, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima. La vida te devolverá poco a poco todo lo que te debía solo debes de tener paciencia y saber esperar porque tarde o temprano va a llegar. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, querrá manipularte y hacerte daño. Recuerda que las oportunidades Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino. Te enterarás de que hubo una fiesta y no fuiste requerido o requerida, que te valga madre, no pasa nada, el mundo no se va a acabar. Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Disfruta tu vida y no permitas que otras personas te la arruinen con malos comentarios sin sentido. Cuídate de una caída o accidente laboral. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre. tienen fecha de vencimiento así que checa bien las propuestas que llegarán para que no te atontes y aceptes la correcta. No te contradigas en lo que dices podrían dejar de creer y confiar en ti.

CAPRICORNIO

Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magina necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Es increíble cómo te has atontado tanto en los últimos meses, ponte ya las pilas para mejorar todo eso que te disgusta o no te parece de tu vida; sobre todo en cuestiones financieras o cuestiones de amores. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy buena sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos.

SAGITARIO

Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chisme ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estas en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta y vendrán por parte de la misma familia. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna persona te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en tonterías y al final terminas con la peor miércoles que encuentras. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Es momento de darle vuelta a la página, de olvidar traiciones y de centrarte en lo que en realidad importa y vale la pena.