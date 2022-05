Anahí comparte rutina de ejercicios junto a su esposo mientras saca a relucir cuerpazo de infarto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Anahí volvió a demostrar que pasa por su mejor momento en lo que al físico se refiere, pues luego sus dos embarazos ha logrado obtener una impactante figura y así lo reveló a través de sus redes sociales, en donde ha compartido algunos videos en los que comparte las rutinas de ejercicios que realiza para tener un cuerpazo espectacular tras el nacimiento de sus hijos, Manuel y Emiliano.

Anahí inició su carrera cuando tenía tan solo dos años de edad, desde entonces se ha logrado posicionar como una de las celebridades favoritas de la televisión así como sobre los escenarios musicales; y aunque actualmente ha decidido enfocarse por completo a su familia también mantiene constante comunicación con sus fans dentro de las comunidades virtuales para compartir con ellos algunos aspectos de su feliz etapa en la maternidad y hasta alguno que otro consejo de belleza.

Con un video compartido con cerca de 9 millones de seguidores de Instagram fue como la ex RBD presumió la rutina de ejercicios que realiza para fortalecer el abdomen, además de mantener unas piernas y brazos tonificados, pero a diferencia de otros días, en esta ocasión no apareció sola, pues demostró que ejercitarse en pareja es una excelente opción por lo que se dejó ver junto a su esposo, el político mexicano Manuel Velsaco Coello.

La grabación fue acompañada únicamente con la palabra “Ejercicio”, y en ella mostraron la secuencia de movimientos que ambos realizan en el gimnasio.

En la grabación de unos cuantos segundos, la actriz se convirtió en toda una motivación para sus admiradores, a quienes sorprendió al mostrar nuevamente los cuadritos de su abdomen y curvas que la logrado tras poco más de dos años de arduo entrenamiento luego del nacimiento de su segundo hijo, Emiliano.

Como era de esperase, la publicación logró obtener miles de reacciones de corazones rojos y halagadores mensajes, pero esta evidencia no ha sido la única muestra de su compromiso con la salud y actividad física constante, pues días antes dejó ver que otro de los ejercicios que realiza es con ayuda de mancuernas que la ayudan a mantener unos brazos torneados, mientras que en una grabación más dejó ver la condición física que posee mientras corre. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi) View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

