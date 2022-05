Checo Pérez anticipa una “batalla interesante” en Miami entre Ferrari y Red Bull este domingo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull) anticipó este sábado que el Gran Premio de Miami de este domingo será una “batalla interesante” entre su monoplaza y el de su compañero Max Verstappen y los Ferraris de Charles Leclerc y Carlos Sáinz.

La disputa entre los cuatro pilotos ha marcado el inicio de la temporada de la Formula Uno, de la que se han disputado ya cuatro carreras y que ve al monegasco como líder, con 27 puntos de ventaja sobre Verstappen y 32 sobre el propio ‘Checo’ Pérez.

El mexicano le dijo a la prensa que la calificación le dejó un “sabor de boca amargo” porque se veía con opciones de estar más arriba, aunque finalmente fue cuarto a 240 milésimas de Leclerc.

Explicó que los de Maranello “son muy fuertes” en las zonas lentas del debutante circuito de Miami y “pueden subirse a mucho mejor” a los pianos del trazado que los Red Bull.

Sin embargo, anticipó que “mañana será otra historia” y va a estar igualado, sobre todo en una pista tan complicada como la del quinto gran premio del campeonato y que se disputa en el circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium.

Pole position n°3 this season. Let’s finish the job tomorrow. Good to have @carlossainz55 on the front row too 🏎 pic.twitter.com/FpU9wcpelW — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 7, 2022

Pérez se sumó a las críticas de sus compañeros y tachó de “broma” el estado del asfalto y consideró que la carrera será “difícil” por unos “errores” de la organización que han metido a los pilotos en una situación que ha provocado accidentes como los de Sainz este viernes o el francés Esteban Ocon (Alpine) hoy. The grid is set for our maiden Miami Grand Prix 🔥



Who will you be cheering on around @HardRockStadium? #MiamiGP #F1 @f1miami pic.twitter.com/bUUUnkzwI7— Formula 1 (@F1) May 7, 2022

El piloto galo no pudo participar en la calificación debido al accidente que sufrió esta mañana en la tercera sesión de entrenamientos libres, y lo hizo en el mismo punto en el que el español se salió de la pista el viernes.

Lee también:

El fútbol mexicano se desvive por Nicolás Larcamón: los cinco equipos que quieren al argentino en el banquillo

El goleador uruguayo Luis Suárez podría romperla en la Liga MX: unos ‘Felinos’ quieren en su manada al delantero de 35 años