Lo que debes saber sobre el repelente de insectos para niños

Probablemente ya sabes lo importante que es usar repelente de insectos para reducir el riesgo de contraer una enfermedad de un mosquito o una garrapata y ayudar a evitar la molesta comezón que causan sus piquetes. Aun así, también puedes estar preocupado por los productos químicos utilizados en el repelente de insectos, especialmente si tienes niños.

La buena noticia: Los expertos dicen que los repelentes de insectos registrados en la Agencia de Protección Ambiental, incluyendo los que contienen deet, presentan poco riesgo cuando se usan de manera adecuada.

“Según lo que sabemos, son efectivos”, dice Lisa Asta, MD, vocera de la Academia Estadounidense de Pediatría y profesora clínica de pediatría en la Universidad de California, San Francisco. “Son seguros cuando se usan según las indicaciones”.

Sin embargo, algunas enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas pueden enfermar bastante a los niños (y a los adultos). La enfermedad de Lyme, es la enfermedad transmitida por garrapatas más común en los Estados Unidos, puede causar fiebre, erupción cutánea, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello y dolor en las articulaciones. Otras enfermedades transmitidas por insectos, como el virus del Nilo Occidental y la fiebre maculosa de las montañas Rocosas, pueden ser fatales.

Entonces, ¿cuáles son las mejores maneras de mantener alejados a los mosquitos y las garrapatas de tus hijos? Según las pruebas de repelentes de insectos de Consumer Reports y otras investigaciones, esto es lo que necesitas saber sobre los repelentes de insectos más efectivos para niños.

Reduce la posibilidad de exposición

Existen algunas medidas que, en primer lugar, no involucran repelentes, y pueden ayudar a evitar el contacto entre los insectos y los niños, así que puedes comenzar con estas.

Por ejemplo, elimina el agua estancada en tu jardín, dice Asta, y elimina los recipientes donde el agua pueda acumularse y permitir que los mosquitos se reproduzcan, como baldes vacíos, bebederos para pájaros y llantas sin usar. Para hacer que el área sea menos acogedora para las garrapatas, limpia las hojas muertas o el exceso de maleza y corta el césped alto. (Lee más sobre las modificaciones que puedes hacer en el jardín contra las garrapatas).

Si vas a estar en un área donde puede haber muchos mosquitos, haz que los niños usen camisas de manga y pantalones largos. Si vas a ir de excursión o vas al bosque o caminas en hierbas altas, asegúrate de que también se metan la camisa dentro de los pantalones, usar zapatos cerrados y meter los pantalones dentro de los calcetines altos para ayudar a evitar las picaduras de las garrapatas.

Se ha demostrado que ducharte y realizar controles de garrapatas poco después de llegar de áreas boscosas o con muchas garrapatas ayuda a reducir las posibilidades de contraer una enfermedad transmitida por garrapatas, así que ayuda a tus hijos a revisarse ellos mismos en busca de garrapatas adheridas.

Elige repelentes seguros y efectivos

En las pruebas de CR, los productos que brindan la protección más duradera tienen uno de los 3 ingredientes activos: deet, aceite de eucalipto de limón (OLE) o picaridina.

Los productos con deet obtienen la mayoría de nuestros puntajes más altos, con concentraciones de 25 a 30 % que brindan la protección más confiable y duradera, algunos productos que probamos repelen a los mosquitos por más de 6 horas y media. 2 de los 4 repelentes que hemos probado con un 15 % de deet también se han ganado nuestra recomendación.

4 productos de OLE y 4 con picaridina también ganan nuestra recomendación, brindando 5 o más horas de protección. Los miembros de CR pueden consultar nuestras calificaciones de repelentes de insectos para obtener todos los detalles.

Pero ¿qué pasa con la seguridad? Esto es lo que dicen los expertos.

Deet

La seguridad de este producto químico, que ha estado disponible para los consumidores en repelentes de insectos desde 1965, se ha estudiado minuciosamente a lo largo de los años. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990, después de que se reportaran algunos problemas de salud, como convulsiones y daño cerebral en niños que habían estado expuestos al deet, algunos padres se preocuparon por el ingrediente. Y algunas personas todavía se preocupan.

Pero, según la Agencia de Protección Ambiental, esos problemas generalmente ocurrieron después de que las personas no siguieron las instrucciones de la etiqueta y usaron demasiado deet (PDF). Una amplia revisión de la EPA de 1998 sobre la seguridad del deet (PDF) estimó que las convulsiones relacionadas con el deet son extremadamente raras y es probable que ocurran solo en aproximadamente 1 de cada 100 millones de usuarios. Y según la actualización de 2017 sobre la toxicidad del deet (PDF), del Centro para el Control de Enfermedades, el riesgo general de cualquier problema parece ser bastante bajo.

“Para mí, esto lo pone en perspectiva”, dice Jerome Goddard, PhD, profesor de extensión de entomología en la Universidad Estatal de Mississippi, lo que significa que los beneficios de prevenir enfermedades potencialmente mortales transmitidas por los insectos probablemente superen cualquier riesgo, especialmente cuando se usa deet según las indicaciones.

Los CDC y la EPA (y Consumer Reports) están de acuerdo en que el uso de deet en niños es seguro siempre y cuando sigas las instrucciones de la etiqueta (conoce más sobre cómo hacerlo a continuación).

Y toma precauciones de sentido común, aconseja Joe Conlon, ex entomólogo de la Marina y ex asesor técnico de la de la Asociación Estadounidense para el Control de Mosquitos. “No debes dejar botellas con este producto al alcance de los niños, porque es dañino si se traga”, dice.

Picaridina

Según la EPA (PDF), la picaridina, una sustancia química sintética que se asemeja a un compuesto que se encuentra en la pimienta, causa pocos efectos secundarios conocidos. Pero puede irritar los ojos y la piel. No se ha estudiado tan a fondo como el deet, pero los expertos en salud generalmente lo consideran seguro para los niños.

Aceite de Eucalipto limón

La evidencia sugiere que este ingrediente, una versión sintética de un químico derivado de la planta de eucalipto limón, es seguro para su uso en personas de 3 años o más. Pero no está aprobado para niños menores de esa edad. Y ten en cuenta que este ingrediente no es lo mismo que el aceite esencial de eucalipto limón, el cual no está registrado como repelente de insectos por la EPA.

Productos naturales

Para evitar el uso de productos químicos, puedes optar por productos más “naturales”, como los que contienen ingredientes como aceite de limoncillo, aceite de citronela y aceite de menta. Sin embargo, en las pruebas de CR, los repelentes con aceites esenciales como ingredientes activos brindaron menos horas de protección que los productos más efectivos.

Usa el repelente de insectos en los niños de la manera correcta

Una vez que hayas elegido un repelente de insectos para tu hijo, toma medidas para maximizar la eficacia y la seguridad:

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda abstenerse de usar repelente en bebés menores de 2 meses. Una opción, dice Asta, es cubrir el cochecito de tu bebé con un mosquitero cuando estés en áreas al aire libre con muchos insectos.

Haz que un adulto les aplique el repelente a los niños. Para la fórmula en aerosol o loción, los adultos deben aplicar el repelente en sus propias manos y luego frotarlo sobre la piel del niño.

Aplica repelentes solo en la piel expuesta o en el exterior de la ropa.

Evita poner repelente en las manos de los niños, ya que podrían llevarse las manos a la boca. No lo apliques sobre cortes, heridas o piel irritada, ni cerca de la boca de los niños.

Aplica repelente en aerosol en un área abierta para evitar inhalarlo.

Quita el repelente con agua y jabón al final del día cuando los niños entren a la casa, y lava la ropa rociada con repelente antes de volver a usarla.

Recuerda que no todas las formulaciones de repelentes (aerosoles, cremas o toallitas) son igualmente efectivas. De las lociones y toallitas húmedas que Consumer Reports ha probado, solo aquellas cuyo ingrediente activo es deet se desempeñaron lo suficientemente bien como para ganar nuestra recomendación.

Cómo mantener las garrapatas fuera de tu jardín

A las garrapatas les encanta la hierba alta y las áreas frescas y húmedas. En el programa de televisión “Consumer 101” la experta de Consumer Reports, Catherine Roberts, explica cómo hacer que tu jardín sea menos atractivo para estas plagas.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.