Adamari López se emociona al ver el regalo que le dio su hija Alaïa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En este último Día de las Madres, la conductora Adamari López quedó sorprendida y sin palabras por la gran sorpresa que su hija Alaïa Costa le hizo en el colegio.

El regalo lo recibió López en un picnic organizado para madres e hijos en el colegio de su hija, donde la conductora recibió un sobre de papel kraft arreglado de manera muy elegante y adentro había una bella carta que escribió.

En un video que compartió la puertorriqueña en su Facebook, se pudo ver cómo ella intentaba abrir con cuidado el sobre, pero su hija no pudo esperar y la ayudó a abrirlo rápidamente. Alaïa le leyó la carta y le cantó “You are my sunshine, my only sunshine” (Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol) mientras le mostraba un dibujo que había hecho.

“¿Y ustedes no quedan derretidos con las sorpresas y regalitos que sus hijos les hacen en la escuela para fechas especiales? Miren por favor lo que escribió Alaïa de mí. Cosas que me hacen muy feliz. Feliz sábado y que sean muy felices”, fue el mensaje que escribió para acompañar el video en Facebook.

En el video se pudo escuchar a la también actriz decirle a su hija que estaba muy agradecida por estos regalos y le dijo: “Te amo con todo mi corazón. Amo acurrucarme contigo”.

Muchos de sus seguidores quedaron enternecidos por este momento y no dudaron en escribirle bellos mensajes a Adamari López y a Alaïa Costa por protagonizar este bello momento: “Eres una súper mamá, maravillosa, ejemplar, sabia y amorosa”, “Esos bellos detalles y regalitos para ti feliz día de las madres Adamari bella madre muchas bendiciones para ti”, “Que bello Dios las bendiga siempre, sé que Alaia es tu sueño hecho realidad como el mío bendiciones”, entre muchos otros.

También te pueden interesar:

–Toni Costa escribe carta abierta: “Me duelen las faltas de respeto, comparaciones innecesarias, odio hacia mi pareja”

–Adamari López presume lujos de su habitación en Cancún: tiene piscina y ducha al aire libre

–Toni Costa y su novia antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos 2’: “Quiero que Alaïa sepa de Evelyn por mí, con Adamari delante”