Toni Costa escribe carta abierta: “Me duelen las faltas de respeto, comparaciones innecesarias, odio hacia mi pareja”

A horas de entrar a ‘La Casa de los Famosos 2’ con la esperanza de llegar a la final, y ganar los 200 mil dólares para comprar una casa donde le de comodidad a su hija Alaïa, Toni Costa escribe una carta abierta: “Me duelen las faltas de respeto, comparaciones innecesarias, odio, insultos, barbaridades hacia mi pareja”, dice entre muchas cosas.

Aprovechando el domingo ‘Día de las Madres’, y su casi encierro en México, desde la habitación de un hotel donde tiene horarios para tomar aire o salir a hacer ejercicios para no cruzarse con el resto de sus compañeros, el bailarín español le envió felicitaciones a todas las mujeres.

Pero ese fue solo el comienzo de una extensa carta en donde una vez más aclaró que su relación con Evelyn Beltrán comenzó 4 meses después de que Adamari López diera por terminada la relación, pero sobretodo pidió respeto y un cese a los insultos para la mujer que asegura lo sacó de ‘sus días grises’.

A CONTINUACIÓN LA CARTA:

“Hola familia!

Feliz día de las madres a todas y cada una de vosotras que hoy celebra este día tan maravilloso, el día de las madres es todos los días porque ustedes son lo más valioso que tiene este mundo, sin ustedes nadie estaría aquí, yo vengo de una mujer y cada uno de nosotros, así que ustedes son sagradas.

Aprovecho para dejarles saber varias cosas con todo mi respeto y cariño, el mismo que ustedes me demuestran día a día.



Siempre mi hija me tendrá ahí, jamás cambiará mi relación con ella, siempre la apoyaré en estas cosas para su mamá, porque toda la vida ella nos unirá y siempre mi hija tendrá a sus papás ahí para darle ejemplo y felicidad.



La vida a veces es como uno no espera y cuando ocurren separaciones se aceptan y se mira hacia delante, nadie de aquí sabe realmente la historia verdadera, pueden tener sus conjeturas, pensamientos, opiniones e historias de todo lo que ha pasado y siempre que sean con respeto se aceptan porque son eso, opiniones que tiene cada uno en base a su manera de ser, sentir y vivir.



Hay que respetar la decisión que tomamos hace un año, pasen página, vean lo que ocurre en estos momentos, que somos unos papás presentes queriendo lo mejor para nuestra hija y ya está, no hay más que hablar porque así Dios nos puso hoy en el lugar que estamos, y si así lo decidió fue por el bien de todos nosotros.



Yo adoro su cariño, su amor, sus ánimos, su apoyo, sus comentarios, todo! Y ojalá pudiera contestarles uno a uno, ojalá. Con esto digo que si me demuestran todo eso, todo lo que yo soy, lo que me respetan a mí, les pido con el corazón en la mano que también respeten mi vida, mi pareja, mi felicidad y el camino que el señor me puso a recorrer.



Me duele enormemente las faltas de respeto, comparaciones innecesarias, odio, insultos, barbaridades hacia mi pareja, un mujer de excelentes sentimientos, humilde, amorosa, atenta, detallista, sensible, buena, una madre que ama y está presente (no el tiempo que ella quisiera) con su hijo los días que ambas partes se permiten y tienen acordado, una mujer que no tiene culpa de absolutamente nada cuando sólo lo que hizo es darme amor, apoyarme incondicionalmente, respetarme y devolverme la ilusión y la sonrisa en un momento muy gris de mi vida. Llegó sin buscarla ni esperarla , pero llegó (4 meses después de terminar mi relación con la mamá de mi hija). Dios sabe y muchos que nos rodean que esa es la única verdad, y se lo puedo jurar por lo más preciado que tengo en mi ser que ya saben quien es, mi hija.



Hay personas que no quieren aceptar la verdad, pero ese ya no es mi problema, yo duermo cada día feliz y con la conciencia muy tranquila y en paz. Como toda persona tenemos el derecho de nuevas oportunidades en la vida, en el amor, en todo, esta vida es una y yo decido como todos vivirla de la mejor manera que siente y sabe.



Hay un dicho que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Vivamos con amor, con felicidad, con respeto y aprovechando cada segundo de esta vida que tiene fecha de caducidad para ser personas de bien, seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros amigos y para las personas que están ahí, y formamos parte de su día a día. Seamos seres de luz y todo cambiará transformando este mundo en un paraíso.



Os quiero con el alma, os adoro, y me siento el hombre más afortunado del mundo por tenerlos y acompañarme todos los días. Dentro de dos días entro a un proyecto donde dejaré de saber de todos, (nos dejan incomunicados del mundo exterior) no sabré de mi hija, de mi familia, de mi pareja, de las personas que amo y que me dan fuerza como ustedes.



Pido apoyo, y que sobre todo disfruten de mí como realmente soy, 24/7, no les defraudaré y muy pronto estaré de vuelta agradecido por tanto que me han dado y me siguen dando. Feliz día de las madres!

Toni.”.

Desde que comenzaron los rumores de que Toni Costa había iniciado una relación la que en ese momento fue su alumna de zumba por un día, empezaron los ataques, comentarios mal intencionados y amenazas para Evelyn. La acusaron de ‘roba maridos’, pero el insulto que más le dolió a ella, y nos lo dijo en entrevista exclusiva fue que la llamaran mala madre.

¿Por qué? Porque la acusan de pasarse de viaje con Toni mientras su hijo está con su padre. Pero como ella misma nos dijo en la única entrevista que ha dado hasta el momento, tiene un acuerdo con su ex en donde la mitad del tiempo vive con ella y la otra con él.

Por lo que en lo días que el niño no vive con Evelyn, ella los aprovecha para viajar y compartir tiempo con su novio.

Pero ahora tienen por delante una gran prueba, el encierro de Toni en ‘La Casa de los Famosos’, que si llega a la final, serán 3 meses sin verse, ni hablarse. Sin embargo, también en entrevista exclusiva, ella está dispuesta a apoyarlo para que gane y le pueda comprar esa casa a Alaïa.

REVIVE AQUÍ LA ENTREVISTA DE TONI Y EVELYN:

