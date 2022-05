VIDEO: Eduin Caz recibe críticas en redes por su look de más de $95 mil dólares

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eduin Caz sigue envuelto en la polémica, esta vez debido a los millonarios looks con los que aparece sobre los escenarios en los que se presenta junto a Grupo Firme.

La información fue dada a conocer por la periodista de espectáculos Shanik Berman, quien a través de su cuenta de Instagram hizo un minucioso análisis de uno de los atuendos que lució el intérprete de “Ya supérame” y “El tóxico”.

De acuerdo con los sitios web de las lujosas marcas, Eduin aparece vistiendo una chamarra de animal print color rojo con negro de Dolce Gabbana que cuesta $42 mil pesos, una cadena de oro blanco hombre de la firma Shay con valor de $698 mil pesos, unos lentes de la casa Louis Vuitton que cuestan $17 mil pesos. Entre las joyas que porta se encuentran unos aretes de diamante Windsor en oro blanco de $981 mil pesos, un reloj Panthere de Cartier que cuesta nada menos que $680 mil pesos, haciendo un total de $2 millones de pesos mexicanos, algo así como $95 mil dólares.

Las reacciones de los usuarios de la red social mencionada no se hicieron esperar y de inmediato le llovieron fuertes críticas al hermano de Jhonny Caz.

“Pues de muy mal gusto su look y no son las prendas si no que use todas al mismo tiempo”, “Exactamente nomas pa’ verse ridículo”, “Y para que se vea ridículo, bueno el reloj está pasable”, “Nada fino aunque se ponga todos los millones del mundo”, “Tanto dinero y lujo pero cero clase porque con eso se nace“, “El dinero no quita lo naco“, “Prendas muy caras pero él se ve tan corriente“, son solo algunos comentarios que se leen sobre la publicación de la conductora.

Aunque en esta ocasión Eduin Caz se convirtió en blanco de fuertes críticas en redes sociales por la fuerte suma de dinero que acumula tan solo en la vestimenta, reveló durante una entrevista con el programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’ que no le interesan los lujos y que las joyas que ha comprado las utiliza únicamente sobre los escenarios.

“Me compré alhajas, las uso arriba del escenario, me bajo: ‘quítame esto, no me lo puedo poner’. Quería venirme en chanclas ahorita, el dinero no me mueve“, explicó.

Y afirmó que en este momento lo único que le interesa es dejar un patrimonio para sus hijos, por lo que ha invertido su fortuna en bienes raíces.

“No gasto mi dinero en carros, no tengo carros de lujo. Estoy tratando de dejarle un bienestar a mis hijos porque esto es momentáneo, sube y baja es como una rueda de la fortuna“, destacando que nunca imaginó la magnitud del éxito que lograría junto a sus compañeros de la agrupación de regional mexicano.

