Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lo nuevo en Legoland

Pesa más de 3 mil libras, se construyó con más de 358 mil elementos de Lego y es una réplica única de uno de los Ferraris más celebrados jamás creados, el F40. Se trata del Ferrari tamaño real que se exhibirá en Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) a partir de esta semana. El Lego Ferrari Build and Race será la nueva atracción interactiva del parque. Los visitantes se podrán sentar dentro del auto. El garage donde estará colocado será una de las tres zonas interactivas; también habrá una área de construcción y de prueba y una pista de carreras digital. A partir de hoy jueves. Incluido con el boleto de entrada al parque. Entradas desde $89.90. Horarios y detalles en legoland.com.

Foto: Legoland

Estreno mundial

Los Angeles Chamber Orchestra, bajo la batuta de su director musical, Jaime Martín, concluirá la temporada con el estreno mundial de la obra comisionada Floodplain, del compositor Ellen Reid. Se trata de la primera colaboración con Martín. El programa, que tendrá lugar en tres localidades, incluye también el Doble concierto para violín y violoncello en A menor de Brahms y la Sinfonía número 5 en C menor de Beethoven. Hoy jueves 8 pm, en el Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa); sábado 8 pm, en el Ambassador Auditorium (131 S. St. John Ave., Pasadena), y domingo 7 pm, en el Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles). Boletos desde $29. Informes laco.org.

Foto: Cortesía

Cenicienta moderna

Cenicienta, que se presentará en el Samueli Theater (600 Town Center Dr., Costa Mesa) es una adaptación moderna bilingüe del cuento de Cinderella que aborda temas como la cultura, la familia y el poder del lenguaje. Cuando encierran a Belinda, de 10 años, en el sótano, y su madrastra le da instrucciones a sus hermanastras de arreglarse para ir a una fiesta, usa su imaginación para revivir la historia de Cinderella con objetos alrededor de ella: servilletas, jarras y adornos de la casa. Con ello, Belinda se hace cargo de su vida y de sus sueños. Sábado 10 am y 1 pm, y domingo 1 y 3:30 pm. Hay actividades una hora antes de los shows. Boletos desde $20. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Salsa en verano

La serie Veranos de Salsa en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) presenta su séptima serie anual a partir de este fin de semana. Los asistentes estarán acompañados de los ritmos de algunas de las más destacadas bandas de salsa de Los Angeles, entre ellas Ricardo Lemvo y Makina Loka, Trombor, Echo Park Project, La Obsesión y La Verdad. También participan DJ Robbie, DJ Willie, DJ Robinho y DJ Jimmy Rumba. Comienza este viernes a las 6 pm, y continúa el segundo viernes de cada mes hasta septiembre. Gratis. Informes lapca.org.

Regresa la música

Los sonidos, colores y cultura de Viva la Música están de regreso en SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego). Los visitantes pueden disfrutar del parque a la par de este evento familiar que incluye música latina en vivo, presentaciones culturales y comida inspirada en platillos latinoamericanos, todo en un ambiente de festival. Este sábado actúa el Mariachi Divas a las 4 y 8 pm, y el domingo el Outlaw Mariachi a las 2 y 6 pm. Sábados y domingos hasta el 22 de mayo. Los conciertos están incluidos con el pago de la entrada al parque. Boletos desde $69.99. Horarios e informes seaworld.com.

Foto: Cortesía

Cine mudo

El Avalon Silent Film Showcase del Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) es una de las celebraciones anuales de cine mudo más longevas del mundo. El programa de la edición 35 comienza el viernes con un concierto de saxofón y una charla sobre el cine mudo de John Bengtson; él presentará el filme Sherlock Jr. El sábado se proyectará la comedia The Campus Carmen con música en vivo, y el filme Blood and Sand, también con música en vivo. Viernes 6:30 a 9 pm, y sábado 12:30 a 3 pm. Boletos $5 a $28. Informes catalinamuseum.org.

Nuevas experiencias

Además de las actividades en las atracciones Star Wars: Galaxy’s Edge y Tomorrowland en el parque Disneyland (1313 Disneyland Dr., Anaheim), los fans de Star Wars podrán disfrutar de una serie de actividades que estarán disponibles, –algunas por tiempo limitado–, alrededor del parque. Entre estas están la Hyperspace Mountain, la aparición de Captain Phasma, puntos para fotos para celebrar los sets originales de la galaxia de Star Wars y más. Horarios, precios y detalles en disneyland.com.

Foto: Disneyland

Conciertos en vivo

La OC Live Concert Series, que se estrena este año en seis puntos diferentes del condado de Orange, continúan de hoy y hasta el domingo con la presentación de artistas como la Latin Jazz Band Robert Incelli, Flashback Heart Attack, Matt Costal, Rebel ShakeDown, Hot Rod Trio, David Rosales, Fabulous Nomads, Rocket talk y Beaux Gris Gris. Son más de 20 bandas y cantantes locales que llevarán música en vivo a este condado. Boletos $5. Horarios y detalles travelcostamesa.com.

Música clásica

Bach Collegium San Diego, uno de los ensambles que interpretan música renacentista, barroca y de la era clásica más reconocidos, presentará Apotheosis of the Dance. El show incluye la Sinfonía en A menor “Odene”, el Piano Concerto No. 20 en D Menor y la Sinfonía No. 7 en A Mayor. Mañana viernes 7 pm, en la All Souls Episcopal Church (1475 Catalina Blvd., San Diego), y sábado 7 pm, en la Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Church (3459 Manchester Ave., Cardiff). Boletos $25 a $70. Informes pacificchorale.org.

Foto: Cortesía

Estreno en LA

La violinista española María Dueñas, de 19 años, estrenará música de la compositora mexicana Gabriela Ortiz durante los dos conciertos que ofrecerá en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) y que estarán conducidos por Gustavo Dudamel. Además de Altar de cuerda, de Ortiz, Dueñas tocará The Firebird, de Stravinsky, y una pieza de Villa-Lobos. Sábado 8 pm y domingo 2 pm. Boletos $71 a $255. Informes laphil.org.