“No sé qué pasó con Chicharito”: comienzan a exponerse las dudas dentro de la selección mexicana

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El tema de Javier Hernández en la selección mexicana parece no tener fondo. Cada vez son más las personalidades del fútbol que emiten su opinión sobre la ausencia de Chicharito con El Tri. Desde fuera ven como una injusticia la decisión de Gerardo Martino, pero en el seno de la plantilla también hay quienes se preguntan los argumentos del “Tata”, uno de ellos fue Néstor Araujo.

El defensor mexicano que milita en el Celta de Vigo, se ha convertido en unas de las piezas recurrentes en las convocatorias de Gerardo Martino. El zaguero de El Tri no dudó en opinar sobre el “tema del momento” y dejó claro que no entiende las razones por las que el estratega argentino insiste en apartar al Chicharito.

“Nadie duda de la capacidad que tiene Javier (Hernández), no es un tema que me incumba a mí. No sé bien qué pasa. Seguramente el Tata y su cuerpo técnico tendrán sus motivos, pero la realidad es que no sé qué pasó“, sentenció Araujo en una entrevista para Fox Sports.

Se abren las puertas de la selección mexicana para Javier Hernández

Uno de los factores que podría hacer cambiar de opinión a Gerardo Martino es la ausencia de delanteros a elegir, en óptimas condiciones. Los reportes indican que Rogelio Funes Mori será excluidos de las próximas convocatorias por sus lesiones.

La ausencia del “Mellizo” abre un cupo como delantero suplente, al dar por sentado que la titularidad le pertenece a Raúl Jiménez. En este sentido, se abriría un cupo para que fuese peleado por Henry Martín, Santiago Giménez y, ¿por qué no? Javier Hernández. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

También te puede interesar:

· Estados Unidos le “robaría” dos jugadores a la selección mexicana: El Tri perdería jugadores por caprichos de la USMNT

· Rogelio Funes Mori, el primer desterrado por Gerardo Martino de la selección mexicana

· En Grecia buscan arrebatarle dos estrellas mexicanas a la MLS: Chicharito y “Chofis” López son dos objetivos de Matías Almeyda