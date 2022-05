Vanessa Guzmán presenta a su novio junto a romántica felicitación de cumpleaños: “¡Te amo!”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vanessa Guzmán ha vuelto a llamar la atención dentro de las redes sociales, pero en esta ocasión no fue por revelar detalles de sus competencias de fisicoculturismo en las que se presenta con gran éxito, sino porque confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Aunque la originaria de Chihuahua, México, prefiere no hablar de su vida privada y en especial si se trata de los terrenos amorosos, sorprendió a quienes la siguen a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde finalmente presentó a su novio. Se trata de un hombre llamado Carlos Martínez, con quien al parecer también comparte la pasión por el ejercicio y especialmente el mundo del fisicoculturismo.

En la publicación, la estrella de televisión dedicó unas palabras de felicitación a su pareja, quien celebró su cumpleaños.

“Felicidades a la persona que me ha traído amor, felicidad y compañía… gracias por hacerme tan feliz y compartir todas mis locuras, sin tu apoyo, comprensión y respeto nada sería posible… te amo y deseo muchos cumpleaños más juntos. Que llueva felicidad en ti este día y siempre. ¡Te amo!”, escribió junto a tres fotografías en las que se les puede ver abrazados en diferentes escenarios.

Junto a miles de reacciones en forma de corazón los seguidores de la actriz se unieron a las muestras de cariño para el festejado, quien no dudó en responder a tan romántico gesto.

“Que hermosas palabras… Gracias a ti por todo. Te amo“, señaló el novio de Vanessa Guzmán, quien tiene una tienda de suplementos deportivos y alimentación ubicada en Texas, Estados Unidos.

Aunque esta es la primera vez que la protagonista de la telenovela ‘Soltero con hijas’ comparte un amoroso mensaje para su novio, Carlos Martínez ha dedicado varias publicaciones a su relación, una de las últimas fue el pasado 19 de abril con motivo del cumpleaños número 46 de la ex reina de belleza mexicana.

“Feliz cumpleaños a esta mujer increíble. Gracias por todo lo que haces. ¡Te amo!“, escribió junto a una fotografía en la que se les ve posando junto a otra pareja. View this post on Instagram A post shared by Carlos Martinez (@carlosrmaartinez)

Mientras que para celebrar el Día de San Valentín, Martínez agregó otra postal con la que nuevamente expresó el profundo agradecimiento que siente hacia la actriz, a quien también calificó como su “San Valentín diario”. View this post on Instagram A post shared by Carlos Martinez (@carlosrmaartinez)

