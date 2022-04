Esta es la estricta dieta que sigue Vanessa Guzmán como fisicoculturista

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vanessa Guzmán, actriz conocida por su participación en melodramas como “Atrévete a Soñar” y “Amor Mío” se ha vuelto el tema de conversación durante los últimos años por su cambio de imagen luego de dedicarse al fisicoculturismo. Y, aunque las críticas están a la orden del día, ella ha decidido hacer caso omiso a las críticas y disfrutar de los resultados obtenidos por su esfuerzo y dedicación.

En una reciente entrevista con el portal Las Estrellas, la histrionisa de 46 años se sinceró sobre el radical cambio en su estilo de vida y rutina que la llevó a hacer realidad uno de sus más grandes sueños: ser fisicoculturista.

De acuerdo a Guzmán, un día normal en su vida comienza desde las 4:30 de la mañana, cuando se alista para su primera sesión de cardio en ayunas. Además, indicó que para ella es muy importante la organización: “Trato de dejar todo lo que llevo un día antes, pero si hay algo pendiente, lo hago”, contó.

No obstante, su labor como atleta no la aleja de sus responsabilidades como madre. Para la ex reina de belleza es muy importante preparar el desayuno a su hijo y acudir a las actividades en las que se requiere su presencia.

Una vez que su pequeño está en clases, Vanessa Guzmán se dirige al gimnasio que fundó hace algunos meses, “Body Fitness Factory Gym”, en donde instruye a un grupo de alumnos y realiza sus propios entrenamientos, que duran alrededor de 2 horas y media, durante seis días a la semana.

Pero al igual que muchos expertos, la histrionisa hizo hincapié en que la actividad física no ha sido su único aliado en esta transformación. Destacó que la estricta dieta que sigue ha contribuido de manera importante.

Vanessa Guzmán explicó que a pesar de ser fanática de la comida, su disciplina la ha llevado a despedirse de algunos alimentos. El mayor cambio que efectuó fue comenzar a medir cantidades exactas y tener un plan alimenticio establecido.

Su alimentación consiste en una dieta alta en proteína, cuidando la cantidad de macronutrientes e incorporando grandes porciones de verdura en crudo. Asimismo, evidenció que se despidió de manera permanente de harinas, cualquier tipo de chatarra y alimento procesado.

