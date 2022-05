AMLO recibirá en Palacio Nacional a comisión de EE.UU. para negociar Cumbre de las Américas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una comisión de Estados Unidos acudirá el próximo miércoles a México para abordar la participación de todos los países de la región en la Cumbre de las Américas, la cual se llevará a cabo en junio en Los Ángeles, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El miércoles viene una comisión de los organizadores de la Cumbre. Los vamos a recibir con mucho gusto y vamos a exponer por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar”, afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador consideró que sería “algo extraordinario” inaugurar una nueva etapa en los países de América.

Insistió en que en la Cumbre debe incluir a todos los países, incluso a Cuba, Nicaragua y Venezuela y aseveró que tiene “la esperanza de que se invite a todos”.

“Ha habido una actitud muy responsable de parte del Gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos”, añadió.

Recordó que incluso la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que la administración Biden aún no determina qué países intervendrán en la Cumbre de las Américas, pues no se han girado las invitaciones.

“Todavía no hay invitaciones, pero no solo es mi caso, ningún mandatario ha recibido invitación y creo que esto es parte de una actitud responsable de no hacer un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie”, indicó.

El mandatario indicó que en la reunión del próximo miércoles también estará presente Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y se llevará a cabo en Palacio Nacional.

Además, anunció que Marcelo Ebrard, sostendrá este lunes una llamada telefónica con Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense.

Sostuvo su postura de que no acudirá a la cumbre si no son convocados todos los países de América.

“Suceda lo que suceda, México va a estar presente, va a estar el canciller, Marcelo Ebrard, pero yo no, porque yo pienso que necesitamos de la unidad y ya es tiempo de los hechos, no palabras”, puntualizó.

Sin embargo, pidió que si no se logra el acuerdo de invitar a los países “de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos”, finalizó.

Con información de Efe.

