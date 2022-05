AMLO insiste en no excluir a países de la Cumbre de las Américas y responde con canción ‘América’ de Los Tigres del Norte

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió nuevamente en no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en California, al señalar que nadie tiene derecho de decidir quien participa y quién no.

“Nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una Cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no”, dijo.

“Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos”, expresó.

Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de tener roces con Estados Unidos al considerar que Joe Biden “es demócrata” y “muy respetuoso”.

“No (habrá represalias), siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a partir de un pie de igualdad y siempre ha sido muy respetuoso y es una persona buena, responsable y pues es demócrata y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir”, aseguró.

El presidente mexicano dijo que aún no descarta que Joe Biden invite a todos los países a la Cumbre de las Américas.

“Yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca, todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante histórico (que se invite a todos los países del continente)”, comentó.

Las declaraciones del presidente mexicano surgen luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas por considerar que “no respetan” la democracia.

Como respuesta, el pasado martes 10 de mayo el presidente mexicano advirtió que no asistiría a la Cumbre de las Américas si Washington no invitaba a todos los países del continente, una medida a la cual también ya se sumaron algunos países como Bolivia y Brasil.

Días después, este miércoles 11 de mayo de 2022, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que aún no se habían enviado las invitaciones para esta Cumbre porque “no hay una decisión final”.

Ante toda esta polémica, el presidente tabasqueño respondió también con una canción de Los Tigres del Norte, con colaboración de Calle 13, que lleva por título ´América´, mismo que fue proyectado en su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La canción ‘América´, de la agrupación mexicana, cuestiona el mal uso al que se le da al término “americano”.

“Vamos a poner una de los Tigres del Norte… Una que cantan con René de Calle 13, ‘América’, … Les vamos a ir pagando en abonos por derecho de autor”, expresó Andrés Manuel López Obrador antes de proyectar el video.

Quédate con quien te vea como AMLO ve a René, de Calle 13, cuando sale a cantar “América” de los Tigres del Norte 😍 pic.twitter.com/dUqZC3raaZ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 12, 2022

La Cumbre de las Américas se realizará el próximo 6 de junio en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Te puede interesar:

– AMLO dice que Latinoamérica sabrá reconocer a Joe Biden si EE.UU. invita a todos a la Cumbre de las Américas

– AMLO advierte que no asistirá a la Cumbre de las Américas si EE.UU. no invita a todos los países del continente

– AMLO insistirá a EE.UU. que levante el bloqueo a Cuba y que Biden no excluya a países de la Cumbre de las Américas