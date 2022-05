Cómo deshacerse de las hormigas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las hormigas son unas invitadas terribles. Vienen sin invitación, se meten en todo y no tienen prisa por irse. Pero también es bastante fácil deshacerse de ellas, o mejor aún, evitarlas por completo.

Durante los meses más calientes, los dos tipos más propensos a aparecer son las hormigas domésticas (técnicamente conocidas como hormigas domésticas olorosas debido al olor peculiar que liberan cuando las aplastas) y las hormigas carpinteras. Cuando su hábitat natural se destruye debido al desarrollo, como la construcción de una nueva casa, adiciones o terrazas, las hormigas buscan fuentes alternativas de alimentos, que es lo que las lleva al interior.

“El problema es que las hormigas realmente pueden proliferar”, dice Jody Gangloff-Kaufmann, entomóloga y directora del Programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de Cornell. “Para cuando empieces a verlas dentro de tu casa, es posible que ya tengas cientos”.

Según Gangloff-Kaufmann, las hormigas domésticas olorosas, por lo general de menos de 1⁄8 de pulgada de largo, son las especies de hormigas más comunes que invaden tu casa.

“La buena noticia es que realmente solo se las considera como una plaga molesta”, dice. Por lo tanto, si bien las hormigas domésticas olorosas pueden aparecer en las cubiertas de la cocina o alrededor de la ducha, no transmitirán enfermedades ni causarán ningún daño real a tu hogar.

No se puede decir lo mismo de las hormigas carpinteras, que mastican madera podrida o húmeda, lo que podría dañar ventanas, puertas o incluso marcos estructurales en el proceso. Las hormigas carpinteras miden entre ¼ y 1/2 pulgada de largo.

Pero piénsalo dos veces antes de tomar una lata de repelente contra insectos y comenzar a espolvorear las cubiertas de tu cocina.

“El veneno para hormigas puede hacerte sentir que estás logrando algo, pero no es así”, dice Michael Hansen, PhD, científico senior de Consumer Reports, biólogo y ecólogo que escribió su tesis doctoral sobre el manejo integrado de plagas. “A menos que resuelvas el problema de qué las atrae a tu casa y cómo entran, debes recordar que hay miles de hormigas en cada colonia y las seguirás viendo”.

Con ese agradable pensamiento en mente, preguntamos a nuestros expertos en control de plagas sobre la mejor manera de deshacerse de las hormigas. Estos son sus 5 mejores consejos.

1. Mantén tu casa limpia

Las hormigas se alimentan de azúcar, proteínas y casi cualquier otra cosa que puedan encontrar. “Por lo general, una colonia enviará unas pocas hormigas como exploradoras; estas traerán una muestra de cualquier alimento que encuentren a la colonia, y cientos de hormigas las seguirán de regreso a la casa”, dice Gangloff-Kaufmann. “Y, según mi experiencia, se inclinan particularmente por los líquidos azucarados”.

Para evitar que las exploradoras regresen con sus amigas, limpia rápidamente los derrames, especialmente miel, jarabe de maple y refrescos. Y mantén todos los alimentos en recipientes herméticos.

2. Elimina las manchas de humedad y la madera podrida

“Si bien las hormigas domésticas y carpinteras generalmente forman una colonia primaria al aire libre, a veces construyen colonias satélite dentro de una casa para servir de conducto para los recursos”, dice Gangloff-Kaufmann. “Y ambas especies prefieren las áreas húmedas”. Eso significa que las duchas, las ventanas y los lugares húmedos en el sótano necesitan atención adicional.

Busca fugas, arréglalas rápidamente y reemplaza cualquier material dañado por el agua. “A diferencia de las termitas, que se abren camino a través de la madera nueva o vieja, las hormigas carpinteras solo hacen túneles a través de la madera que ya ha sido dañada por el agua”, dice Gangloff-Kaufmann.

¿Una fuente de madera dañada por el agua que se debe evitar? Una tarima o terraza [deck]. Estas estructuras se pudrirán por descuido y funcionarán como una alfombra roja para las hormigas carpinteras. La mejor manera de deshacerse de las hormigas es mantener tu terraza en perfectas condiciones. A continuación, destacamos dos materiales para tarimas que son alternativas a la madera, así como un tinte para madera de primera calidad para proteger una tarima de madera de mayores daños.

3. Colocar cebos para hormigas

“El método más efectivo para controlar una plaga de hormigas es usar cebos para hormigas. Colócalos en cualquier lugar donde veas hormigas y espera una fiesta”, dice Gangloff-Kaufmann. “Si aún ves hormigas en la casa, prueba algunas marcas diferentes de cebos hasta que encuentres uno que sea atractivo para esta colonia en particular”.

Además de matar a las hormigas que se alimentan del jarabe de cebo dulce y azucarado, mata las larvas cuando las exploradoras traen el líquido hasta la colonia y ayuda a controlar la población.

Si tienes mascotas, revisa el empaque cuidadosamente y ten en cuenta dónde colocas los cebos para hormigas.

4. Mantente alejado de los aerosoles

Es posible que sientas la tentación de aplicar una barrera contra insectos en aerosol alrededor de los cimientos de tu hogar para desalentar la entrada, pero Hansen no lo recomienda. Para empezar, el efecto del rocío desaparece y aborda solo una posible fuente de entrada para las hormigas. Pero hay aún más en su consejo.

“Yo diría que los aerosoles de barrera contra insectos son ineficaces contra las hormigas y una completa exageración”, dice Hansen. “Peor aún, algunos de estos aerosoles contienen sustancias químicas que son compuestos que afectan el sistema endocrino y pueden alterar nuestras hormonas. Compuestos similares se han relacionado con efectos neuroconductuales en los niños, incluido un coeficiente intelectual reducido y mayores tasas de ADHD (Trastorno por déficit de atención/hiperactividad), incluso a los niveles bajos a los que estarías expuesto al rociar tu casa”.

En cambio, la mejor manera de deshacerse de las hormigas en este caso puede ser simplemente darles un buen pisotón cuando veas algunas aquí y allá. Puede que sean exploradoras, después de todo, por lo que matarlas significa que no podrán volver con refuerzos.

5. Haz que el aire libre sea atractivo

Las hormigas cumplen una importante función ecológica al airear el suelo y proporcionan una fuente de alimento para las aves, según Gangloff-Kaufmann. Para mantenerlas al aire libre, considera las fuentes de alimento fuera de la casa. “Los áfidos o pulgones, que son pequeños insectos que viven en las plantas, excretan melaza, una sustancia dulce que queda en las plantas”, dice. “Las hormigas se alimentan de esa melaza, pero si un paisajista o propietario rocía las plantas al aire libre para matar a los pulgones, también están matando una fuente de alimento al aire libre para las hormigas”.

Esto aumenta el riesgo de que entren en tu casa en busca de nuevas fuentes de nutrientes. Las plantas de interior, en particular las variedades tropicales, son muy atractivas para las hormigas. Los pulgones que se alimentan de plantas de interior también excretan melaza, que se ven como escamas blancas en las hojas. Limpia las hojas para eliminar la fuente de alimento de las hormigas y considera colocar piquetas de plantas que matan pulgones en la tierra de cualquier planta de interior.

Por supuesto, mantener tu jardín en buen estado y atractivo para las hormigas (así como para ti) es más fácil con el equipo adecuado. A continuación, destacamos una cortadora de césped, una bordeadora y un soplador de hojas a batería de primera categoría.

La mejor manera de deshacerse de las hormigas

Observa el video a continuación para obtener 5 consejos de expertos sobre cómo sacar las hormigas de tu casa y mantenerlas alejadas.

