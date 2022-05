Europa se despide de Héctor Herrera: los destacables números del mexicano antes de ponerle fin a su aventura por el Viejo Continente

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Atlético de Madrid finalizó la temporada en su estadio y decidió rendirle un homenaje a Héctor Herrera. El futbolista mexicano decidió acabar con su pasantía en Europa y sumarse a un equipo de la MLS. “HH” se ganó la titularidad en el equipo español en cada uno de sus encuentros al punto de ser considerado como una de las grandes bajas del conjunto “Colchonero”. A una jornada de su partida, el azteca puede quedarse satisfecho por su desempeño en LaLiga.

Atletico Madrid said goodbye to Luis Suarez and Hector Herrera after their last home game for the club ❤️ pic.twitter.com/FiyQCy53Wq — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2022

Contrario a lo que muchos pensaban, Héctor Herrera decidió iniciar con su experiencia en el

fútbol de Estados Unidos. Los aficionados aztecas consideraban que “HH” aún tenía madera para mantenerse en Europa. Sin embargo, a pocos días de tomar el avión y salir de España, el Houston Dynamo ya se frota las manos por lo que representará el fichaje estelar de la institución.

Una huella en el Atlético de Madrid

La incertidumbre fue parte de la carrera de “HH”. La llegada del futbolista mexicano al Atlético de Madrid despertó muchas dudas en torno a la cantidad de partidos que jugaría en un club tan grande y exigente. Pero en el balance su paso por España fue bastante bueno.

Herrera fichó por el equipo del “Cholo” en 2019. Durante sus tres años en el equipo, el futbolista formado en el Pachuca jugó 78 partidos con los “Colchoneros”. Además, durante esa cantidad de partidos, el azteca convirtió 1 gol y repartió 4 asistencias, pero lo más importante de todo fue la estabilidad que le dio al Atlético de Madrid en la mitad de la cancha. Rojiblancos says goodbye to Luis Suarez and Hector Herrera who will leave the club at the end of the season. pic.twitter.com/sUJA0JhLcD— Gasana24 (@Gasana_24) May 17, 2022

Con 32 años de edad, Herrera comenzará su aventura por el fútbol de Estados Unidos, pero nadie puede negar las capacidades del mediocampista de El Tri y podría estar entre los planes una vuelta a Europa en los próximos años, pero todo dependerá de los objetivos de vida que se haya trazado el azteca.

