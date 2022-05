Quién es Carolina Ross, la mujer que Christian Nodal besó en el escenario

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal parece que le gusta estar en el ojo del huracán y en medio del escándalo, ya que aún no termina la polémica por la relación que tuvo con Belinda, cuando nuevamente los reflectores están sobre él, pero ahora por Carolina Ross, la cantante que besó el intérprete de regional mexicano durante un concierto en el Estado de México.

Y es que después de que se hiciera viral el video donde Nodal besa a la cantante, muchos se preguntan quién es Carolina Ross, esa joven que robó la mirada del intérprete mexicano.

Fue durante su presentación en el Palenque de Metepec, en el Estado de México, centro del país, que Christian Nodal dio la bienvenida a su telonera, es decir a Carolina Ross, a quien llenó de halagos.

“Beso, beso…” gritó el público

“Es increíble porque ella empezó haciendo mis covers y yo…”, expresó el intérprete de “Adiós Amor”, cuando de pronto fue interrumpido por su público, quien le pidió que le diera un beso a Carolina Ross.

“Beso, beso, beso”, gritaba la multitud, como se muestra en el video que se viralizó en las redes sociales.

No pasó mucho tiempo para que el exprometido de Belinda, hiciera caso a sus fans y besó a Ross en la mejilla, para después seguir halagando el talento de la cantante.

“Es uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”, dijo.

📹| Christian Nodal cantando con Carolina Ross "No Te Contaron Mal", en el Palenque de la Feria de San Isidro, Metepec (noche 2).



(vía: marian.francoo) pic.twitter.com/iMo7DHg8NG — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) May 15, 2022

Nodal reconoció que no conocía la música de Carolina Ross, pero tras haberla escuchado cantar al inicio de su concierto, le queda claro el talento interpretativo que tiene.

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross nació el 23 de septiembre de 1995, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es hija de padres divorciados y de niña sufrió bullying por su sobrepeso.



Pero siempre soñó con ser una cantante famosa, por lo que ha recibido el apoyo de su mamá, de acuerdo a su perfil en Spotify



Participó en La Voz México, en 2013, donde quedó en tercer lugar. Hizo algunos covers de piano de varios artistas, entre los que destaca la Banda MS y La Adictiva.

Carolina Ross grabó su primer álbum de estudio

Debido a su talento, Carolina ha logrado grabar su primer álbum de estudio. Ha sido telonera de los grupos mexicanos Camila y Sin Bandera.

“Antes de lanzar algo original pop lanzamos sencillamente regional y no me fue muy bien. Me di cuenta de una realidad muy triste: el público casi no apoya proyectos femeninos pero sí te aceptan covers de regional”, declaró en una entrevista con la agencia EFE.

Aunque su voz ha destacado por los covers de regional mexicano, Carolina Ross se ha inclinado más por el pop, baladas, reggae y rhythm and blues. View this post on Instagram A post shared by Carolina Ross 🇲🇽 (@carolinaross)

“La gente está acostumbrada a mi voz con puro piano pero decidí tocar el rhythm and blues y también con el pop urbano y a la gente le gustó muchísimo el resultado. Estoy feliz de que me apoyen esta faceta mía”, precisó la joven cantante durante la entrevista a la agencia antes citada. View this post on Instagram A post shared by Carolina Ross 🇲🇽 (@carolinaross)

Carolina Ross goza de popularidad en Spotify, plataforma digital donde ha logrado alcanzar 1.4 millones de oyentes mensuales.