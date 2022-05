¿Pena de muerte para los prisioneros ucranianos de Azovstal?

Más de 1,700 soldados ucranianos que defendieron la planta siderúrgica de Azov en Mariúpol se han rendido desde el 16 de mayo, según el ministerio de Defensa ruso. Entre ellos había heridos, algunos de los cuales fueron trasladados para su tratamiento a Novoazovsk, que se encuentra en la zona controlada por la autoproclamada República Popular de Donetsk.

La viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maljar, habló de la evacuación de los soldados de la planta siderúrgica y aseguró que volverían a casa mediante un procedimiento de intercambio. El presidente Volodimir Zelenski también expresó su esperanza de salvar la vida de los soldados. “Ucrania necesita héroes ucranianos vivos”, subrayó.

Russian forces have vowed to kill more than 1,000 Ukrainian troops alleged still to be in the besieged Azovstal steel plant, while the fate of hundreds of troops who have surrendered hangs in the balance. https://t.co/O7NFI123J6

