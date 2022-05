Mientras Christian Nodal borra tatuaje, mamá de Belinda presume que otro hombre se tatuó a su hija

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de la polémica generada por la publicación de una conversación privada entre Belinda y Christian Nodal, una vez más la mamá de la cantante causó revuelo en redes sociales al presumir que un fan se tatuó el nombre de su hija en una pierna.

Belinda Schüll regresó a las redes sociales luego de provocar tremendo alboroto debido a los comentarios hechos en contra del intérprete de “Ya no somos ni seremos”, y que dieron pie a que se hiciera pública una conversación que sostuvo la pareja en la que discuten por asuntos de dinero.

Pero en esta ocasión fue a través de las historias de su cuenta de Instagram, en donde la madre de la cantante dio a conocer que un tiktoker, quien también es fan de su hija, se hizo un tatuaje en su honor.

“Parte de tu historia y corazón. Ahora en tu piel“, escribió Schull sobre la fotografía de quien ha demostrado ser un verdadero fanático de la cantante plasmando su nombre sobre una pierna.

Mientras que, el joven llamado Memo Santos, compartió en las historias de su cuenta de Instagram una captura de pantalla de la conversación que sostuvo con la madre de Belinda, a quien le revela que el tatuaje se hizo hace una semana y estaba dispuesto a seguir demostrando su amor “hasta la muerte“.

Pero mientras un hombre cae rendido ante los encantos de Belinda, Christian Nodal aprovechó su reciente viaje por Costa Rica para eliminar todo rastro de su ex, pues de una vez por todas dijo adiós al tatuaje que plasmó en su frente con la palabra “Utopía” y que formó parte de las extravagantes demostraciones de amor cuando iniciaron su noviazgo.

En esta ocasión, el cantante optó por cubrir el diseño de su frente color rojo con una flor, lo cual ha dado mucho de qué hablar pues mientras algunos usuarios de redes sociales aseguran que fue la mejor decisión, unos más criticaron que eligiera una flor para cubrir la famosa palabra que hace alusión a uno de los discos más exitosos de la artista española.

“Hay no parece arbolito de navidad Nodal ya no te tatúes la cara“, “Ay una florecita“, “Parece que trae un chipote”, escribieron algunos usuarios de redes sociales. View this post on Instagram A post shared by NOTICIAS DE CANTANTES (@notas_cantantes)

