Por la unidad de las Américas —legalización para los inmigrantes sin documentos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El próximo 6 de junio inicia la IX Cumbre de las Américas. Este importantísimo cónclave se realizará del 6 al 10 de junio en el Centro de Convenciones de la ciudad de Los Ángeles. Para este magno evento, le tocó ser el anfitrión al presidente de los EEUU, Joe Biden.

Están convocados a asistir las jefas y jefes de Estado de las 35 naciones que conforman el Continente Americano.

Sin embargo, desde abril, la Cumbre ya carga a cuestas una importante controversia política. Desde la Habana, Cuba, el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció que las autoridades norteamericanas conspiraban para excluirlos de la reunión.

Días después, la situación empeoró cuando el asistente del Departamento de Estado Para Asuntos Del Hemisferio Occidental de los EEUU, Brian A. Nichols, hizo del conocimiento público que el presidente Biden no planeaba invitar a naciones cuyos jefes de estado no “respetaran normas así como los procesos democráticos en sus respectivos países”, y mencionó a Cuba, Venezuela y Nicaragua por nombre.

Siguieron a estas declaraciones las del Presidente de México quien en “La mañanera” previa a iniciar su gira que lo llevaría a visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, informó de su decisión de no asistir a la Cumbre si los anfitriones “excluían a cualquier nación americana”. Este mensaje lo repitió durante su periplo por Centroamérica pero en Cuba fue más allá y exigió el cese inmediato, por parte de los EEUU, de su criminal “bloqueo político, económico y financiero” de ese revolucionario y heroico pueblo.

La firme postura del Presidente de México de no asistir a la Cumbre de las Américas, si hay exclusiones, llamó a los mexicanos a la reflexión ya que es la primera vez que un mandatario mexicano se expresa de esa manera ante el Ejecutivo de la nación más poderosa del orbe. No hay duda que este enérgico razonamiento a calado hondo en las altas esferas del poder estadunidense ya que —como lo dicta la historia— es el tipo de lenguaje que entienden las altas esferas del poder estadounidenses, a los que no han inquietado en lo más mínimo las posturas diplomáticas y tibias de anteriores gobiernos mexicanos.

No debe de caber la más mínima duda, cuando el presidente López Obrador se pronuncia con esa energía se distingue entre los mexicanos que lo perciben y lo entienden como el mandatario que no había tenido el México contemporáneo, dotándolo de una estatura y valor moral como líder latinoamericano, y como gran estadista del siglo XXI.

En lo que a mí toca, coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vivimos una nueva era y llegó el momento de la fraternidad entre todos los americanos para compartir y prosperar, sin exclusiones.

Me corresponde recalcar mi incondicional solidaridad con todos sus esfuerzos que en su condición de Presidente de México realiza para llevar a buen Puerto su Nuevo Proyecto de Nación (la 4T). Declaro esto porque los miembros del Partido MORENA, somos la primera trinchera de la Cuarta Transformación en la Unión Americana.

No puedo pasar por alto que el pasado día 20 de Mayo, miembros de la Coalición Derechos Plenos Para Los Indocumentados, el Partido MORENA y del Frente Nacional Lopezobradorista convocaron a la comunidad Mexicana/Latina del Sur de California, a través de los medios de prensa locales, para que nos unamos a la Marcha y Mitin que se celebrará el jueves 9 de junio. Según explicaron los organizadores, para demandar una reforma migratoria para los millones de indocumentado que llevan más de 36 años esperándola.

Necesitamos unirnos y organizarnos porque solo así lograremos que tanto el Congreso y el presidente Biden nos escuchen y manifiesten su voluntad política sin la cual no se podrá avanzar para hacer realidad la reforma migratoria. Estoy convencido que tan solo por esta razón la consigna plasmada en la manta de dicha Marcha y Mitin “Por La Unidad De Las Américas – Legalización Para Todos” calará hondo y más temprano que tarde la tan esperada Reforma será una realidad.



(*) Juan José Gutiérrez, es el director de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes a la vez que Consejero Nacional del Partido MORENA.