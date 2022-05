VIDEO: Ex pareja de Eleazar Gómez critica a Ángela Aguilar y las redes se le van a la yugular

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El escándalo que desataron las presuntas agresiones del actor y cantante mexicano, Eleazar Gómez, a su pareja de ese entonces Tefi Valenzuela, fue lo que lanzó a la fama a la venezolana, quien esta vez no está canalizando de la mejor manera su reciente fama pues realizó un desafortunado comentario hacia Ángela Aguilar.

Durante un programa en vivo lo que le generó duras críticas de parte del auditorio e incluso uno de los conductores le llamó la atención ya que aseguró ese tipo de palabras no se podían decir al aire.

La venezolana asistió como invitada al programa vespertino “De Primera Mano”, en donde conversó con los conductores Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñon y Lalo Carrillo para hablar sobre su trayectoria y algunos otros temas. Todo iba bien hasta el momento en que la influencer realizó un comentario acerca de la hija de Pepe Aguilar y terminó “metiendo la pata”.

Tefi se encontraba dando su opinión acerca de una de las recientes polémicas en las que se vio envuelta Ángela Aguilar, luego que en las redes sociales se volviera viral el momento en el que la famosa cantante comparó sus tenis Balenciaga con otro de un precio más económico, situación que le valió duras críticas por parte de los usuarios.

Fue entonces cuando Tefi Valenzuela aseguró que entre los famosos no existe publicidad buena o mala: “Mira yo siempre he dicho, la publicidad no hay ni buena ni mala, te critiquen o no te critiquen te están haciendo publicidad y yo creo que quiere estar en este medio, viene de la dinastía de Pepe Aguilar“.

Enseguida, Tefi afirmó que al estar en el medio artístico los famosos deben aprender cómo sobrellevar este tipo de comentarios y hacerles frente para que las críticas no afecten de manera negativa: “Tiene que empezar y no sentirse tanto si la critican, no sentirse tanto por las cosas y saber que en este medio va a tener que lidiar con que comenten bien y mal de ella”.

No obstante, ya entusiasmada por el tema, Tefi siguió opinando y al parecer se le olvidó por un momento que se encontraba en un programa en vivo, por lo que en determinado momento realizó un comentario sobre Ángela Aguilar que sorprendió a todos: “Y luego acaba de salir de un problema porque no saludó a una persona cuando estaba saliendo de un lugar y entonces ya la gente se queda con esa idea de que es muy mam…”.

Justo en ese momento el propio Gustavo Adolfo Infante la detuvo, con el objetivo de que no fuera a errar de nuevo con otro comentario durante la transmisión en vivo: “Esa palabra no la podemos decir”, le increpó el periodista, momento en el que la modelo se percató de su comentario y se llevó las manos al rostro.

Durante los siguientes instantes Tefi Valenzuela se mostró visiblemente avergonzada, sin embargo, los demás conductores trataron de calmarla y solo tomaron con humor el desliz. Pese a ello, la modelo se disculpó y se le vio apenada durante el resto de la entrevista, fue entonces que Addis y Lalo le aseguraron que no pasaba nada. Finalmente, Tefi halagó el talento y la trayectoria de Ángela Aguilar, a quien declaró admirar.

