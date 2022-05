Acereros de Monclova despiden al ganador de cuatro anillos de Serie Mundial, Pablo Sandoval

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pelotero venezolano Pablo Sandoval fue despedido por los Acereros de Monclova, equipo del beisbol mexicano que había contratado al jugador para sumar triunfos en esta temporada. Al parecer la actuación de Sandoval, mejor conocido como “Kung Fu Panda”, no fue la esperada y terminaron por despedir al toletero caribeño de dicha institución.

La aventura para el oriundo de Puerto Cabello duró únicamente 28 encuentros. La pasantía de Pablo Sandoval parecía iba a tener otro resultado, sin embargo el jugador de 35 años que comenzó mostrando buenas formas a la defensiva y ofensiva, se fue apagando, razón por la que desde los Acereros no tuvieron mucha paciencia y decidieron cortar la relación.

“El Panda” sin embargo disputó el juego de este miércoles 25 de mayo en el que el equipo cayó derrotado 6 carreras por 5 frente a los Mariachis de Guadalajara. En este encuentro el venezolano se fue de 4-1 incluyendo un jonrón en solitario.

#LMB🇲🇽

¡El panda 🐼 productivo!



Pablo Sandoval inició a buen ritmo su campaña en México ante los Tecolotes de dos Laredos.



Ayer conectó su primer doblete de la campaña.



De 4-2

1 2B (1)

2 CI (5)

1 SO

.357 AVG



Resultado#Monclova 5#Laredo 14pic.twitter.com/0nRCS1pgaq — 𝐋𝐞𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐂𝐢𝐬𝐧𝐞𝐫𝐨𝐬 (@estosellamaBeis) April 27, 2022

Números de Pablo Sandoval

Cabe destacar que los números del ganador de cuatro anillos de Serie Mundial, incluyendo un MVP, fueron disminuyendo con el pasar de la campaña. De comenzar con un promedio al bate de 333, disminuyó su puntuación casi en 100, llegando a 240, todo esto sumado luego de ese último compromiso en el que se fue de 4-1.

El despido del Panda vino luego de conectar un cuadrangular, el cual significaba el tercero de la presente temporada. Sin embargo no pudo demostrar más y le sucedió igual que la pasada campaña con los Bravos de Atlanta donde comenzó brillando y finalizó en decadencia en todos los aspectos de su juego.

Comunicado y agradecimiento

El periodista Fernando Ballesteros ya había adelantado la noticia a través de Puro Beisbol y en sus redes sociales. "Despidieron al ex ligamayorista venezolano, Pablo Sandoval, quien bateó .240 en 28 juegos en la Liga Mexicana de Beisbol", escribió a través de su cuenta en Twitter. El comunicador destacó que no es la primera vez que un bigleaguer no cumple las expectativas dentro del beisbol azteca.



Los @AcererosOficial despidieron al ex ligamayorista venezolano, Pablo Sandoval, quien bateó .240 en 28 juegos en la #LMB https://t.co/2tFqgALRJQ— Fernando Ballesteros (@purobeisbolfb) May 26, 2022

Por su parte, los Acereros dieron la noticia también a través de sus redes sociales en donde agradecían a Pablo Sandoval por haber formado parte de su equipo: “Como parte de todo equipo profesional, los ajustes son parte de lo que sucede en temporada, por lo que causa baja de nuestro roster”.

Luego de no cumplir las expectativas en México y ya con 35 años, solo queda esperar que le depara el futuro al exgrandeliga y si podrá firmar otro contrato, o por el contrario ya es hora de ir pensando en el retiro.



Como parte de todo equipo profesional, los ajustes son parte de lo que sucede en temporada, por lo que causa baja de nuestro roster.



En breve anunciaremos más movimientos. #LasEstrellasBrillanEnMonclova ⭐💫✨ pic.twitter.com/zZbyh5ZSny— Acereros de Monclova (@AcererosOficial) May 26, 2022

