Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Música chicana

La Santa Cecilia se hizo de un Grammy por sus canciones que hablan de amor, traición y venganza, pero también de temas como la inmigración y el abuso a los inmigrantes. Su sonido ecléctico y fiestero volverá a el sur de California para cerrar una pequeña gira de siete conciertos que recorrió varias ciudades del país. El cuarteto ofrecerá un show en el Musco Center (One University Dr., Orange) donde interpretará éxitos como “Nuestro juramento”, “En el último trago” y canciones de “Quiero verte feliz”, su más nuevo álbum. Sábado 6 pm. Boletos $25. Informes muscocenter.org.

Archivo

Canciones de poder

El concierto del festival Power to the People!, que presenta la LA Phil en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) se titula Hold On, We Shall Overcome!, y en él participa el organista Nathaniel Gumbs (en la foto), director de música sacra en la Universidad de Yale. Interpretará música de autores negros que ha sido poco tocada, himnos tradicionales con arreglos nuevos y música de la Iglesia negra tradicional; también habrá música el occidente europeo. Domingo 7:30 pm. Boletos $20 a $63. Informes laphil.org.

Foto: Cortesía

Teatro latino

“Sleep with the Angels” es una comedia en la que Molly, una abogada muy ocupada que se acaba de separar de su esposo, busca a una niñera. Juana, que acaba de llegar de México y busca trabajo, es la persona perfecta. Pronto, Molly y sus hijos conocen la magia y encanto de Juana. Presenta la Latino Theater Company; escrita por Evelina Fernández y José Luis Valenzuela. Se estrena el viernes en el Los Angeles Theater Center (514 S. SpringSt., Los Angeles). Hasta el 26 de junio. Boletos $10 a $48. Informes latinotheaterco.org.

Foto: Cortesía

Bebés en el acuario

En la exhibición New Babies!, del Acuario del Pacífico ( 100 Aquarium Way, Long Beach), hacen su debut nutrias bebés rescatadas, calamares que cambian de color, medusas de mar miniatura y cazones. Además, Babies! en la galería del Pacific Visions, muestra cómo el acuario cuida a estas criaturas. Los visitantes también verán cómo se alimenta a estas especies y el cuidado que reciben las especies en peligro de extinción. Abre el viernes. Entradas $26.95 a $36.95. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Cortesía

Festival de cine

También en el Acuario del Pacífico ( 100 Aquarium Way, Long Beach), tendrá lugar el High Tide Film Festival, en el que estudiantes de noveno a doceavo grado exploran la ciencia y la conservación a través del relato visual creativo. Individualmente o en equipo, los estudiantes presentan videos de tres minutos con los temas Ocean Innovation, Local Treasures o Coral Reefs. Se estrenarán durante el festival y la ceremonia de premiación. Miércoles 7 a 8:30 pm. Entrada gratis con reservación. Informes aquariumofpacific.org.

Celebración de Star Wars

La Star Wars Celebration tendrá lugar este fin de semana en el Centro de Convenciones de Anaheim (800 W. Katella Ave., Anaheim), con eventos presenciales y una porción virtual. Habrá paneles con expertos, celebridades invitadas, talleres, firma de autógrafos y conferencias. De hoy jueves al domingo. Boletos $35 a $195. Informes starwarscelebration.com.

Foto: Archivo

Grupo Firme en concierto

El grupo Firme sigue imparable con su gira de conciertos por Estados Unidos. La banda de música originaria de Tijuana, México, ofrecerá dos conciertos en el estadio Sofi (1001 Stadium Dr., Inglewood), la primera agrupación de música mexicana en lograr esta hazaña en este importante local angelino. Sábado y domingo 8 pm. Boletos desde $71. Informes ticketmaster.com.

Foto: Jason Koerner/Getty Images

Exhibición en LACMA

The Portable Universe / El Universo en tus manos: Thought and Splendor of Indigenous Colombia es la nueva exhibición que abrirá en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) y que comprende unos 400 trabajos, incluyendo un número sin precedentes de préstamos del Museo del Oro, de Bogotá. Se muestra la diversidad y la materialidad de las antiguas civilizaciones colombianas y replantea cómo se acercan los expertos al arte colombiano. Integra cerámicas, objetos rituales y ceremoniales, textiles, documentos históricos entre otros objetos. A partir del domingo. Todos los días excepto los miércoles, 10 am a 5 pm. Boletos $16 a $20; gratis menores de 17 años residentes del condado de LA. Informes lacma.org.

Aída vuelve

La pieza maestra de Giuseppe Verdi de 1871, Aída, regresa a los escenarios de la LA Opera, en el Doroty Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles), por primera vez luego de 16 años. La suntuosa producción incluye diseños del artista callejero RETNA. La ópera, que presenta a un coro completo, orquesta y ballet, cuenta la historia de un romance trágico entre unos amantes secretos de reinos rivales en el antiguo Egipto. Latonia Moore y Russell Thomas son las estrellas de esta pieza. Dirige James Conlon. A partir del domingo y hasta el 12 de junio. Boletos $29 a $399. Informes y horarios lampear.org.