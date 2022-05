¿Baño de realidad? Gerardo Martino confirma contacto con Chicharito pero asegura que no es garantía de que vaya a convocarlo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El seleccionador de México, el argentino Gerardo Tata Martino, afirmó que el hecho de reunirse con Javier Chicharito Hernández no significaba que iba a ser convocado para el equipo. Otra declaración que reafirma la dificultad que tendrá el jugador del Galaxy para decir presente en el Mundial Qatar 2022.

“Yo me junto con el futbolista, lo escucho y le hablo. Nos juntamos sin ningún tipo de problema. Si mi reunión genera algún tipo de compromiso, hoy tendríamos 70 jugadores en la selección. Me junto con muchos y eso no significa nada”, así lo afirmó el Tata durante una rueda de prensa previa al amistoso internacional que disputará el Tri contra Nigeria.

La esperanza es lo último que pierde Chicharito

Cabe destacar que Chicharito no disputa un encuentro con la selección mexicana desde 2019, la razón, un presunto castigo del técnico argentino. Sin embargo el ex Real Madrid y Manchester United no pierde la esperanza de volver a uniformarse con la playera nacional. Hace poco el futbolista mexicano afirmó que tuvo contactos con el ex entrenador del FC Barcelona.

En este sentido, fue Tata Martino quien confirmó dichas reuniones, pero para ponerle más drama a la novela aseguró que no por reunirse con un futbolista lo iba a convocar. Así se siguen alejando las posibilidades del Chicharito.

Contacto con futbolistas mexicanos

Tata Martino ha sido muy claro en que si ha existido comunicación con el Chicharito y hasta asegura que habrán más contactos. Sin embargo acotó que entre la competencia de los 9 es Raúl Jiménez de Wolwerhampton, el referente actual. Tras el se encuentran al menos tres más: Henry Martín, Santiago Giménez y Rogelio Funes Mori, entre estos destacó el argentino se encuentra el presente, la entrada de Chicharito sigue en veremos.

Pero a pesar de estas afirmaciones, Martino no le cierra las puertas a Hernández, asegura que si en un futuro decidiera convocarlo al Mundial Qatar 2022 tampoco sería una injusticia para los que han estado en el proceso ya que a su juicio todo aquel que se encuentre en forma debe ser tenido en cuenta.

“Tampoco le podemos cerrar las puertas al Mundial a jugadores que puedan estar en un buen momento”, advirtió.

Recuperar el nivel

Gerardo Martino espera que el amistoso de este sábado ante Nigeria sea el principio de la recuperación del juego para México y que se parezca más a su primer año en el banquillo en donde solo sufrió un revés y además se tituló campeó de la Copa Oro.

La selección mexicana además completará partido contra dos selecciones mundialistas como los son Uruguay y Ecuador. El Tri quedó emparejado en su grupo del Mundial Qatar 2022 junto a la Argentina de Messi, la Polonia de Lewandowski y Arabia Saudita.

También te puede interesar:

. “El descaro absoluto”: David Faitelson estalla contra Chicharito por la posibilidad de que regrese a El Tri

. Chicharito “rompió la maldición” y fue uno de los responsables de la eliminación de Carlos Vela de la U.S. Open Cup

. Chicharito y Carlos Vela esperan revertir la mala racha de sus equipos en la MLS