Carolina Sandoval comparte la agonía que vive a raíz de la masacre en Uvalde: “¿Cómo me quito este miedo?”

Carolina Sandoval siempre ha sido muy abierta con sus seguidores, es tanta la confianza con sus fans que compartió con ellos uno de sus trabajos más íntimos. Se trata de un documental sobre la depresión y cómo ha afectado en su vida.

El reciente tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas, que ha dejado 21 muertos, en su mayoría niños, ha afectado gravemente a la venezolana, pues ha experimentado una recaída que la ha llevado a enfrentar fuertes momentos de angustia y preocupación.

En sus redes la conductora ha compartido el temor que enfrenta al separarse de su pequeña hija, Amalia Victoria, cada que tiene que llevarla a la escuela.

“Anoche no pude dormir bien, como persona altamente sensible me impresiono fácilmente y me tardo en asimilar situaciones… cómo me quito este miedo, cómo me digo a mi misma, que no tenga estos pensamientos cada vez que la envío al colegio, cómo hago para que esta ansiedad con la que vivo no se me alborote con estos temas que parecen no tener fin”, compartió Carolina en una publicación en Instagram.

La venezolana dio a conocer lo mal que lo ha pasado en las últimas horas, y como la tragedia se ha llevado la paz que había logrado alcanzar.

La conductora acompañó sus reflexiones con unas tiernas imágenes en las que aparece con su pequeña hija. En las imágenes, ambas intercambian muestras de cariño.

