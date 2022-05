Chiquis Rivera cancela concierto y revela que está delicada de salud

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La hija de la fallecida cantante de música regional, Jenni Rivera, Chiquis, dio a conocer que debido a una enfermedad el concierto que daría en El Paso, Texas deberá ser cancelado, noticia que alertó a sus fans quienes se preguntan sobre su actual estado de salud.

Tan sólo hace dos semanas la intérprete de “Mi problema”, que también es sobrina del cantante Lupillo Rivera, lanzó su más reciente álbum titulado “Abeja Reina”, y actualmente se encuentra dando una serie de shows para promocionar el material discográfico.

“Se me parte mi corazón en dos tener que hacer esto porque sería la primera vez“, escribió Chiquis en sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram, en un mensaje en el que explicó la situación por la que está pasando, y aprovechó para pedir disculpas a sus fans.

La cantante de 36 años agregó en las palabras dirigidas a sus seguidores, que desafortunadamente lleva tres días en cama con una gripe por la que ha presentado algunos malestares. “Ustedes saben cómo soy, si voy a hacer algo lo quiero hacer bien y dar lo mejor de mí, así que estamos haciendo lo posible de mover la fecha. Los mantengo informados cuando tenga la nueva”, escribió en su cuenta de Instagram.

Desafortunadamente tengo casi tres días en cama con una gripe mas terca que yo. Gracias a Dios salí negativa en mi prueba de Covid, pero aún no me siento al 100% para dar mi show en El Paso está noche.😔💔 — CHIQUIS (@Chiquis626) May 28, 2022

“Les pido una disculpa a todos los que hicieron planes de estar ahí hoy. Me duele mucho no poder estar con ustedes. I promise to make it up to you all (prometo compensarlos a todos)”, finalizó el mensaje con el que dio la noticia que para muchos ha causado tristeza, pues esperaban verla en su concierto.

“Gracias a Dios salí negativa en mi prueba de Covid, pero aún no me siento al 100% para dar mi show en El Paso está noche”, explicó Chiquis en sus cuentas de redes sociales, mientras que su equipo publicó un comunicado en su Facebook-

“Chiquis se ha visto obligada a posponer un concierto originalmente previsto para esta noche en el Speaking Rock Entertainment Center en El Paso, Texas, debido a una laringitis aguda. El concierto será reprogramado para una fecha futura que se anunciará próximamente”.

La hija de “La Diva de la Banda”, se dijo triste por el anuncio, e indicó que fueron los médicos quienes le dieron el diagnóstico de “caso agudo de laringitis” por lo que requiere reposo. “Espero ofrecerles mi concierto en el Speaking Rock muy pronto”, expresó la artista. Facebook Chiquis Rivera

