Frida Sofía se deja ver feliz y enamorada junto a su novio, quien también es cantante

Frida Sofía reapareció en redes sociales para presumir su felicidad junto a quien, al parecer, es su novio.

En medio de la polémica que se generó hace unas semanas con la publicación de un audio en el que se escucha decir a Alejandra Guzmán que quiere desheredar a su única hija, Frida Sofía se dejó ver nuevamente derrochando amor junto a su novio, con lo que volvió a demostrar que ya no le afectan los problemas familiares y que por ahora está enfocada únicamente en disfrutar su vida y ser completamente feliz.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma compartió un video en el que aparece muy acaramelada junto a su nuevo galán, quien la besa tiernamente mientras ella se deja consentir.

“Estoy feliz“, fue la frase con la que acompañó la breve grabación que ha recibido cientos de comentarios de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa.

“Te mereces todo esto y mucho más hermosa“, “Mucha más felicidad llegue a tu vida”, “Felicidades hermosa se te ve radiante, disfruta al máximo”, “Te mereces todo lo bonito de este mundo“, “Después de todo lo que pasaste y sufriste te mereces la felicidad del mundo”, fueron solo algunos mensajes que recibió la influencer de 30 años en esta ocasión.

¿Quién es el misterioso novio de Frida Sofía?

Y aunque Frida Sofía no ha querido revelar más detalles de su misterioso acompañante, se sabe que se trata de un cantante, productor y compositor de Hip hop, rap y reggaetón llamado Diego, pero que se hace llamar Heredia Code. En 2020 lanzó uno de sus temas más sonados llamados “Tucu Tra”.

Por supuesto, él también ha presumido su amor por la nieta de Silvia Pinal a través de sus redes sociales, en donde destaca una fotografía de ambos en la que aparecen sus respectivos nombres: Frida y Diego.

Asimismo, la publicación fue acompañada con la frase: “Mi #cachitodecielo“. View this post on Instagram A post shared by 🎤 Heredia Code 🎤 (@herediacode)

Recordemos que esta misma dedicatoria fue utilizada por la cantante el pasado 3 de abril en una postal en la que escribió: “Un #cachitodecielo pa’ mii“, con la que por primera vez mostró que a pesar de los problemas legales que enfrenta, también se podría estar dando una nueva oportunidad en el amor. View this post on Instagram A post shared by Frida Sofia (@ifridag)

