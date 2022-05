Unidos por la salud mental

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Centenares de personas se reunieron y marcharon 2.7 millas alrededor del corazón de la ciudad de Los Ángeles para ampliar su misión de trabajo en torno a la salud mental que, durante la pandemia de coronavirus afectó a una de cada tres personas en Estados Unidos.

Con pancartas y mensajes como “Autocuidado es bienestar”, “La salud mental es un derecho”. “La cárcel no es un hospital” o “Los asuntos de salud mental importan”, los participantes de la “Marcha de Salud Mental para Todos” 2022, desfilaron desde Grand Park por la mayoría de las calles céntricas de la urbe angelina.

“Estamos aquí, compartiendo nuestras historias y que se escuchen nuestras voces. Juntos, sabemos que salud mental para todos es mas que una posibilidad, y pronto será una realidad”. dijo Trauté Winters, directora ejecutiva de NAMI Greater Los Angeles.

La caminata presencial de los miembros de NAMI recaudó más de $280,000 tan solo en el condado de Los Ángeles.

A nivel nacional, en 2021 recaudaron más de $13 millones y participaron 40,000 personas en las caminatas.

Winters dio a conocer que, a partir de julio, el número 988 serán los tres dígitos para responder a llamadas de salud mental, abuso de sustancias y crisis de probable suicidio.

Cada año, millones de llamadas de crisis de salud mental o suicidio se realizan al 911 y a las líneas de crisis locales. Pero desafortunadamente, cuando se necesita ayuda en persona, la policía, no un profesional de la salud mental, suele ser la única respuesta disponible.

“No tiene que ser así”, dijo Winters. “Las personas en crisis de salud mental o suicidas merecen una respuesta compasiva eficaz”.

Por ello, en la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales consideran que, para “reimaginar las crisis” la respuesta necesita centros de llamadas de crisis locales las 24 horas siete días de la semana, equipos móviles de crisis y opciones de estabilización de crisis.

En la actualidad, NAMI aboga por la llamada Iniciativa del Tribunal de Atención de California que tiene como objetivo proporcionar servicios a todos los californianos que sufren de una enfermedad mental seria, desorden en el abuso de sustancias y que, con demasiada frecuencia languidecen sufriendo la falta de hogar, viven en las calles como desamparados o en el encarcelamiento.

Latino con esquizofrenia y en la cárcel

La cárcel de las Torres Gemelas en Los Ángeles es justamente donde se encuentra “Tomy”, el hijo de Olga Guillén, una madre mexicana de Nayarit.

“Mi hijo sufre de esquizofrenia desde los 16 años y aunque muy pronto va a salir de la cárcel, yo prefiero que no salga y que me lo envíen a un hospital para que reciba ayuda con su salud mental”, dijo la afligida mujer a La Opinión. “Si lo dejan salir y lo echan a la calle, de seguro que se mata”.

Y. aunque Olga desconoce la forma de navegar en el sistema de ayuda para personas con problemas de salud mental, la directora ejecutiva de NAMI, Trauté Winters, prometió que intervendría en el caso.

Joven latino sufría depresión y el acoso lo llevó al suicidio

Los latinos tienen la misma incidencia de las condiciones de salud mental cuando son comparados al resto de la población. Sin embargo, las inquietudes, experiencias y manera de entenderlas y tratarlas pueden ser diferentes.

“Los latinos no creemos en las enfermedades mentales”, declaró a La Opinión, Sergio Ávila, gerente del Departamento de Salud Mental del Hospital LA Downtown Medical Center (LAMDC). “Y hay estigmas como la vergüenza para pedir ayuda”.

En la ciudad de Rosemead, la unidad de LAMDC atienden a un promedio de 110 personas diarias, y de ellas, el 17% son latinos, dijo Ávila. La mayoría de ellos sufren de esquizofrenia, depresión y trastorno bipolar.

“Como cualquier otra enfermedad, las enfermedades mentales también necesitan ser atendidas”, dijo.

Atención adecuada fue la que recibió Kevin Wong, de 27 años, el hijo de Cynthia Villanueva quien había sufrido en silencio el acoso escolar por largo tiempo, y padecía de depresión hasta que acabó por suicidarse.

“Por ser un muchacho tranquilo, se burlaban de él”, recuerda la madre de Kevin. “Un día, lo invitaron a un concierto, mi hijo tomó de más y quienes lo acompañaban le cortaron el pelo, las cejas, el bigote y cuando él se despertó no aguantó más burlas y se quitó la vida”.

Trauté Wilkins señaló que, dar a conocer las historias de las personas que tienen algún padecimiento de salud mental ayuda a los políticos para entender que tienen que actuar para reimaginar las respuestas a las crisis.

Obstáculos a la atención de la salud mental para los latinos

Las comunidades hispanas/latinas muestran una vulnerabilidad similar a la enfermedad mental que la población general, pero enfrentan disparidades tanto en el acceso como en la calidad del tratamiento. Es posible que más de la mitad de los adultos jóvenes hispanos de 18 a 25 años con enfermedades mentales graves no reciban tratamiento. Esta desigualdad pone a estas comunidades en un mayor riesgo de formas más graves y persistentes de problemas de salud mental, porque sin tratamiento, los problemas de salud mental a menudo empeoran.

Aproximadamente el 34 % de los adultos hispanos/latinos con enfermedades mentales reciben tratamiento cada año en comparación con el promedio estadounidense del 45 %. Esto se debe a muchas barreras únicas para la atención, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).

Las barreras del idioma

Las barreras del idioma pueden dificultar, o incluso imposibilitar la comunicación con los proveedores de servicios de salud mental, especialmente cuando una persona busca asesoramiento para problemas delicados o exclusivamente personales. Estos temas pueden ser difíciles de poner en palabras para cualquier persona, pero es especialmente difícil para aquellos que no hablan el mismo idioma que un proveedor potencial.

Pobreza y menos cobertura de seguro médico

De acuerdo con datos del censo, en los Estados Unidos. vive en la pobreza, en comparación con el 7,3 % de los blancos no hispanos. Las personas que viven en la pobreza tienen un mayor riesgo de enfermedad mental y, las personas con enfermedad mental tienen mayor riesgo de vivir en la pobreza.

Según Kaiser Family Foundation, en 2018, el 19 % de los hispanos no tenía ningún tipo de seguro médico. Además de enfrentarse a un grupo de proveedores ya limitado debido a las barreras del idioma, las personas que se identifican como hispanas/latinas tienen aún menos opciones cuando no tienen seguro.

Falta de competencia cultural

Las diferencias culturales pueden llevar a los proveedores de salud mental a malinterpretar y diagnosticar mal a los miembros de la comunidad hispana/latina. Por ejemplo, un individuo puede describir los síntomas de la depresión como “nervios”, cansancio o como una dolencia física. Estos síntomas son consistentes con la depresión, pero los médicos que no están capacitados sobre cómo la cultura influye en la interpretación de los síntomas de una persona pueden suponer que se trata de un problema diferente.

Estatus legal

Para los inmigrantes que llegan sin documentación, el miedo a la deportación puede impedirles buscar ayuda. A pesar de que millones de hijos de inmigrantes indocumentados son elegibles para el seguro de salud bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio es posible que muchas familias no sepan sobre la elegibilidad o tengan miedo de registrarse por temor a la separación.

Madre e hija luchan contra enfermedades mentales

Sylvia Gil indica que fue una situación “un poco raro” el caso de su hija Eliana, porque tenía unos problemas físicos que ningún doctor pudo diagnosticar la causa.

Eliana padecía una tos seca y los espasmos le daban cada 15 segundos.

“No para de toser, sino hasta que se dormía”, dice la madre. “No fue sino hasta que un doctor dijo que, quizás era algo psicológico”.

Los síntomas no eran evidentes porque Eliana guardaba sus sentimientos y su madre no se daba cuenta.

“Algunos días me sentía bien y otros no; yo tenía mucha ansiedad y depresión”, recuerda Eliana. “Con todo eso no podía salir con mis amigos”.

Ella, sin quererlo, tenía miedo a lo desconocido. Era una joven de 18 años que nunca había estado en una fiesta y no sabía de qué se trataba. Su vida social era casi nula y todos respetaban su decisión de no querer salir.

“Fue difícil salir adelante porque tuve que parar la escuela; sentía que nadie me entendía y me encerraba en mí misma”, comenta a La Opinion. “La ansiedad y la depresión eran cada vez más fuertes, y aunque me cambiaron las medicinas, tardaba tiempo en que me ayudaran a regular mi organismo”.

A sus 33 años, Eliana tiene como meta graduarse como especialista en desarrollo infantil en Pasadena City College, y trabajar con niños en un hospital, ya que se ha convertido en una mujer muy paciente. Espera graduarse en 2024.

Los ataques de ansiedad ya no son tan frecuentes; la depresión está mejor y recibe ayuda de su medicina y terapia psicológica, además del respaldo integro de su madre Sylvia.

“Hace 10 años, comencé como voluntaria en NAMI”, indica Sylvia Gil, coordinadora de educación en NAMI de Glendale, desde 2015. “Mi experiencia como madre de Eliana me ayudó a entrar en la organización cuando tenia muchas preguntas y miedos”.

Sylvia rememora que estaba muy triste por lo que veía que estaba sucediéndole a Eliana y a su hermano, pero en NAMI se dio cuenta de que todos los grupos están dirigidos por quienes están en la misma situación que ella.

“Ellos me entendieron y estaban dispuestos a ayudar como podían, hasta que tomé las clases y me entrené para dar esa misma educación a otras personas, y después me ofrecieron el trabajo”, cuenta Sylvia, hija de padres mexicanos y colombianos nacida en Los Ángeles.

“Hoy, me siento orgullosa que mi hija está luchando para salir adelante y sé que lo logrará por todo su trabajo y esfuerzo de todos los días”, afirmó.

Y el éxito de ambas obedece a que en NAMI primero ven a la persona, no a la enfermedad de las personas.