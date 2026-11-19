Una jornada de violencia sacudió al departamento de Yoro, en el norte de Honduras, luego de que cuatro ataques armados registrados el miércoles dejaran un saldo preliminar de 12 personas muertas, entre ellas mujeres y niños. Los hechos han sido relacionados con el denominado Cártel del Diablo, estructura criminal que opera en esa región del país.

De acuerdo con información de las autoridades, tres de los ataques ocurrieron en la comunidad de Vallecillo, donde murieron nueve personas, mientras que el cuarto se registró en Pacayales, con otras tres víctimas.

Entre las personas asesinadas se encontrarían una concejala del municipio de Yorito, su esposo y uno de sus hijos. Sin embargo, las autoridades señalaron que esta información todavía debía ser corroborada mediante los procedimientos oficiales de identificación.

Amenazas contra comerciantes y habitantes

La violencia estuvo acompañada de mensajes intimidatorios difundidos en redes sociales y atribuidos a integrantes del Cártel del Diablo. En una de las grabaciones, un supuesto líder de la organización amenaza de muerte a comerciantes y pobladores que proporcionen alimentos, bebidas o cualquier tipo de ayuda a elementos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

En el audio, el sujeto advierte que no permitirá que los negocios vendan ni siquiera una bolsa de agua a los uniformados y asegura que tiene identificados los establecimientos que colaboran con las autoridades.

Las amenazas estarían dirigidas a habitantes de municipios como Sulaco, Victoria y Yorito, en el departamento de Yoro, así como Marale, en Francisco Morazán. Los mensajes también incluyen advertencias de represalias contra quienes proporcionen información a las fuerzas de seguridad.

Posible represalia por capturas

Los asesinatos se producen en medio de una ofensiva de las autoridades hondureñas contra esta estructura criminal. Entre las acciones recientes figura la detención de Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18, identificadas como madre y hermana, respectivamente, del presunto cabecilla del grupo, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”.

Según los reportes policiales, ambas mujeres son señaladas de colaborar con la organización mediante el traslado de drogas, armas, municiones y alimentos.

Las autoridades investigan si las cuatro masacres podrían estar relacionadas con estas detenciones, aunque esta hipótesis todavía forma parte de las líneas preliminares de investigación.

El subcomisionado policial Edgardo Barahona indicó que las autoridades también buscan establecer el perfil de las víctimas para determinar si existía alguna relación entre sus actividades y la estructura criminal.

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