EE.UU. reitera recompensa de 10 millones de dólares por líder hondureño de la pandilla MS-13

El Gobierno de Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y capturar al hondureño Yulan Adonay Archaga Carías, conocido con el alias de “El Porky”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

El anuncio fue difundido el 30 de octubre por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, mediante una publicación en sus redes sociales, en la que reiteró el ofrecimiento económico y solicitó la colaboración ciudadana para obtener datos que conduzcan al arresto del fugitivo.

La representación diplomática indicó que las personas que tengan información pueden comunicarse directamente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) al número +1-832-267-1688, habilitado para recibir llamadas y mensajes mediante WhatsApp, Signal y Telegram.

Archaga Carías permanece prófugo desde el 13 de febrero de 2020, cuando protagonizó una fuga de los juzgados de El Progreso, departamento de Yoro.

Durante el operativo, un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes policiales y militares, irrumpió en las instalaciones judiciales y consiguió liberarlo mientras era trasladado para comparecer en una audiencia.

? ¡El Gobierno de Estados Unidos ofrece $10 millones por información que lleve al arresto de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, líder de la MS-13 en Honduras!

¿Tiene información? Contacte al FBI por teléfono (WhatsApp, Signal o Telegram) al +1-832-267-1688.? pic.twitter.com/tWayPyUEn8 — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) October 30, 2026

El hecho dejó como saldo cuatro agentes policiales muertos y un integrante de la estructura criminal, según los reportes sobre el caso.

Antes de su fuga, “El Porky” había sido condenado en 2018 a 20 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

Figura entre los más buscados por el FBI

El hondureño figura desde noviembre de 2021 en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. También aparece en los registros de personas buscadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

De acuerdo con las acusaciones judiciales estadounidenses, Archaga Carías desempeña un papel de alto rango dentro de la MS-13 y estaría vinculado con actividades de narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros delitos violentos.

Las autoridades estadounidenses también lo señalan por su presunta participación en operaciones relacionadas con el envío de importantes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

La recompensa forma parte de los esfuerzos del Departamento de Estado estadounidense para combatir las organizaciones criminales transnacionales, mediante el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

La reiteración de la recompensa mantiene a Archaga Carías entre los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses en su lucha contra las estructuras criminales que operan en Centroamérica y mantienen vínculos con actividades ilícitas internacionales.

Las autoridades instan a cualquier persona que disponga de información sobre su paradero a comunicarse con el FBI a través del número habilitado, utilizando cualquiera de las plataformas indicadas.

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