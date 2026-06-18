EE.UU. aumenta recompensas por información que conduzca al arresto de líderes de la MS-13 en Honduras

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, anunció un aumento en la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto y/o condena de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”

Dicho ofrecimiento, anunciado en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), asciende a 10 millones de dólares.

Asimismo, se anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “Cuervo”.

Ambos son líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), una organización terrorista extranjera designada por la Administración Trump el año pasado.

Según documentos judiciales, Archaga Carías y Morales Zelaya son los miembros de mayor rango de la MS-13 en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, incluyendo el narcotráfico, el lavado de dinero, el asesinato, el secuestro y otros delitos violentos.

SE BUSCA: Líderes de la MS-13 en Honduras, Yulan Adonay Archada Carías, “Porky,” y Víctor Eduardo Morales Zelaya, “Cuervo.” ¿Tiene información sobre ellos? Contacte al FBI por teléfono (WhatsApp, Signal o Telegram) al +1-832-267-1688. https://t.co/U5Kaa3cfwg pic.twitter.com/5nMDHKBSqe — US Dept of State INL (@StateINL) June 18, 2026

También son responsables de la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Ambos permanecen prófugos.

Archaga Carías figura en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, así como en la de la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Este caso forma parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecido por la Orden Ejecutiva 14159.

El HSTF es un grupo de trabajo permanente, integrado por miembros de todo el gobierno, dedicado a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

Las recompensas ofrecidas hoy están autorizadas por el Subsecretario de Control de Armas y Seguridad en el marco del Programa de Recompensas para la Lucha contra el Crimen Transnacional (TOCRP), que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir el crimen transnacional a nivel mundial.

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