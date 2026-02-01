Arrestan en Virginia a supuesto integrante de la MS-13 vinculado a cinco asesinatos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Virginia a Edwin Antonio Hernández Hernández, un ciudadano salvadoreño de 27 años señalado como miembro de la pandilla MS-13 y presunto responsable de múltiples asesinatos, informaron a Fox News Digital fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según las fuentes, Hernández afirmó haber participado en cinco homicidios en El Salvador y utilizaba los alias de “Demente” y “Crazy” dentro de la organización criminal. En al menos dos de los crímenes, habría disparado en el pecho y la cabeza a integrantes de la pandilla rival Barrio 18, grupo que fue designado el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado.

Las autoridades indicaron que, en otro de los asesinatos confesados, Hernández relató que miembros de la MS-13 torturaron a un integrante de Barrio 18, a quien él mismo habría apuñalado dos veces en el pecho antes de que la víctima fuera desmembrada mientras aún estaba con vida.

Ingreso ilegal y antecedentes migratorios

De acuerdo con un informe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) obtenido por Fox News Digital, Hernández ingresó de forma ilegal al país en junio de 2015 cerca de Hidalgo, Texas, donde fue arrestado por la Patrulla Fronteriza y posteriormente liberado mientras avanzaban sus procesos migratorios.

El 31 de diciembre fue nuevamente detenido por ICE en Alexandria, Virginia, acusado de permanecer en Estados Unidos sin una visa válida y de ingreso ilegal. Fuentes del DHS señalaron que el arresto se produjo tras una remisión directa del USCIS a las autoridades migratorias.

Contexto político en Virginia

El anuncio del arresto se dio pocos días después de que la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, firmara una orden ejecutiva que elimina la obligatoriedad de cooperación entre fuerzas del orden estatales y locales con ICE, revocando una disposición previa del exgobernador republicano Glenn Youngkin.

La nueva orden sostiene que las agencias locales deben concentrarse en sus funciones primarias, como la prevención del delito y la seguridad comunitaria, en lugar de destinar recursos a la aplicación de leyes federales de inmigración civil.

