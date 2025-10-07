EE.UU. acusa a pandillero de planear el asesinato del jefe de la Patrulla Fronteriza en Chicago

Un presunto miembro de alto rango de la pandilla Latin King de Chicago fue acusado de un plan de asesinato a sueldo, en el que ofreció $10,000 dólares por la muerte de Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según una denuncia federal presentada.

La fiscalía acusó a Juan Espinoza Martínez, de 37 años y residente de Chicago, de un cargo de asesinato a sueldo, según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois.

Martínez supuestamente dijo en un mensaje de Snapchat: “2,000 dólares por información cuando lo encuentren” y “10,000 dólares si lo eliminan”, detalla la denuncia.

La denuncia solamente identifica a Bovino como un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, pero su nombre fue confirmado en un comunicado del Departamento de Seguridad en el que se dio a comocer el arresto.

El mensaje incluía una foto del alto funcionario policial que participó recientemente en operativos de inmigración, y que está al frente de la actual “Operación Midway Blitz” de control migratorio.

Bovino, jefe del sector “El Centro” de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., ha cobrado prominencia en las últimas semanas como el líder de la ofensiva del gobierno contra los indocumentados de Los Ángeles y Chicago.

La Fiscalía del Distrito Norte de Illinois señaló que Espinoza Martínez, de 37 años y residente de Chicago, fue detenido este lunes por la mañana y acusado de inmediato.

“Poner precio a la vida de un agente del orden es un atentado contra el estado de derecho“, declaró el fiscal federal Andrew S. Boutros en un comunicado.

El Fiscal General Adjunto Todd Blanche añadió: “Ofrecer una recompensa por la cabeza de un agente federal es un atentado contra el estado de derecho y contra todos los estadounidenses que dependen de las fuerzas del orden para su seguridad. Este caso refleja exactamente lo que queremos decir cuando decimos ‘Recuperemos América’: recuperar cada barrio y esquina de las manos de matones violentos y bandas criminales y devolverlos a los miembros respetuosos de la ley de nuestras comunidades”.

