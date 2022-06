Neymar se burló de la Argentina de Messi tras coronarse en la “Finalissima”: ¿Han ganado la Copa del Mundo?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Otro episodio en la rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil se dio luego de que Argentina le pasara por encima a Italia y se quedará con la “Finalissima”. Al parecer al astro brasilero del PSG no le gustó en nada las celebraciones de los argentinos, las cuáles hacían alusión a la Canarinha y no tuvo reparo en disparar un dardo en tono burlesco a través de Instagram, no le interesó mucho sus compañeros del PSG, como evidentemente ellos tampoco pensaron en el.

Con este comentario Neymar le restó importancia al trofeo ganado por Argentina en Wembley, el cual significó el número 40 en la historia de la carrera de su amigo Lionel Messi. Cabe destacar que el astro brasilero fue clave en la victoria 5-1 de su equipo sobre Corea del Sur y además se acercó a tan solo cuatro goles del récord del “Rey” Pelé.

Con su doblete a Corea del Sur, Neymar quedó a 4 goles de Pelé, máximo goleador histórico de la Selección de Brasil. pic.twitter.com/8iyTBOo2vg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 2, 2022

Celebración argentina aludiendo a los brasileros

La celebración de La Argentina de Messi y de Lionel Scaloni no dejó de mencionar a Brasil en ningún instante, el coro decía exactamente lo siguiente: “Brasilero, ¿qué pasó? ¡Arrugó el pentacampeón! Messi se fue para Río y con la Copa se quedó”.

Y continuaba: “Somos la banda argentina y siempre vamos a alentar porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, de Maradona y de Malvinas no me olvido. Yo soy así y vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes”. Este coro no fue del agrado del capitán amazónico que no dudó en preguntar: ¿Han ganado la Copa del Mundo? Una interrogante en un tono burlesco contra los futbolistas albicelestes.

"¿GANARON LA COPA DEL MUNDO?"🤔⁣



Neymar respondió a los cánticos argentinos tras ganar la Finalissima en Wembley. pic.twitter.com/SaFeYc9Zyx— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 3, 2022

Futuro prometedor entre Argentina y Brasil

Además de los cánticos en los vestuarios, los argentinos seguían cantando en el bus de Wembley sin perder el foco en la selección brasilera. Sin duda alguna otro episodio más entre ambas selecciones que se encuentran próximas a vivir un nuevo encuentro que seguramente tendrá un morbo impresionante y más aún teniendo en cuenta que ambas ocupan el Top 5 entre los favoritos para imponerse en el Mundial Qatar 2022.

Brasil quedó igualada en el grupo G contra Camerún, Serbia y Suiza. Por su parte, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán en el grupo C a sus similares de Arabia Saudita, México y Polonia. Cabe destacar que Qatar puede ser la última oportunidad de Messi para levantar una Copa del Mundo. LE SOBRA CLASE: Neymar, de penal, marcó el 2-1 de Brasil contra Corea del Sur, en un amistoso internacional. ¡Cuánta frialdad!



📺 #ESPNenStarPlus

➡️ https://t.co/oPg17pJtNq pic.twitter.com/pEJPzm6eNd— SportsCenter (@SC_ESPN) June 2, 2022

