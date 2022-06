Cornelius, el suplente que lidera la remontada danesa y propina primera derrota a la Francia de Benzema y Mbappé en su debut en la Nations League

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un suplente, Andreas Cornelius, dio el golpe sobre la mesa a la campeona del mundo y sus dos goles, el último en el minuto 88, sirvieron para que Dinamarca remontase el tanto de Karim Benzema y tumbase a Francia en su templo del Estadio de Saint-Denis (1-2).

Si Benzema adelantó en el minuto 51 a los suyos con una genialidad, Cornelius respondió con dos tantos de bandera, en el 68 y el 88. Dinamarca, rival de Francia en el mundial de Qatar, rompió una racha de siete victorias seguidas de los campeones del mundo.

Denmark stuns France after Andreas Cornelius scores two massive goals for the win 🇩🇰 pic.twitter.com/xLdCZTCZsy — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 3, 2022

Reencuentro Benzema – Mbappé

El juego comenzó con Mbappé y su reencuentro con Benzema en el foco del huracán ya que volvían a jugar juntos después del rechazo que el delantero del PSG dio al Real Madrid y que habría molestado en gran medida a Benzema.

Su conexión dejó puntuales destellos en el primer periodo, como en la asistencia que Mbappé ofreció a Benzema al cuarto de hora, un gol que resultó anulado por fuera de juego. Con el reemplazo de Mbappé en el minuto 46, no tuvieron más ocasiones para mostrar su reconciliación.

Aurélien Tchouaméni, el poderoso centrocampista del Mónaco que deshoja la margarita entre el Real Madrid y el PSG, impresionó por su fulgor defensivo. Estaba en todas partes. El seleccionador Didier Deschamps, ausente por la muerte de su padre y sustituido por Guy Stéphan, se debe de frotar las manos por su nueva perla en el centro del campo.

El regreso de Christian Eriksen a la titularidad con Dinamarca

El danés Christian Eriksen volvió a ser titular con su selección casi un año más tarde de sufrir una angustiosa parada cardiorrespiratoria en un Dinamarca-Finlandia. El medio del Brentford, que juega con un desfibrilador automático implantable (DAI), puso el toque y la pausa a los suyos.

Un primer periodo poco prolífico para el actual campeón de la Liga de Naciones, con una Dinamarca impecablemente organizada y esperando con calma ese momento que llegaría.

El gol de Benzema y la remontada danesa encabezada por Cornelius ingresando desde el banquillo

La entrada en el intermedio de Nkunku por un Mbappé tocado en una rodilla inyectó nueva energía. En el minuto 51, la pared que le devolvió a Benzema generó el tremendo tanto del delantero merengue. Su diagonal, seguida de amagos y fintas a tres defensores, desembocó en el gol que abrió el marcador.

This goal from Benzema was too pretty 😍🔥 pic.twitter.com/25hschKWxf— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 3, 2022

Los daneses no se quedaron de brazos cruzados. Kasper Hjulmand movió el banquillo y Cornelius devolvió la perla a sus rivales, con un brillante tanto en el minuto 68 gracias a un remate de primeras a pase de Hojbjerg. Y en el 71, Lloris sacó los puños a un violento remate del zurdo Skov Olsen. DENMARK EQUALIZES 🇩🇰



Andreas Cornelius with the volley to make it 1-1 👏 pic.twitter.com/Q6KZHE7yhk— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 3, 2022

Kanté acarició el 2-1 con un disparo con rosca desde fuera del área que se estrelló en un poste. Eriksen, a boca de gol, tuvo el suyo si no se hubiese topado con un inspirado Lloris.

Pero Cornelius acabó como verdugo. Una galopada en el minuto 88 la finalizó con un trallazo que entró por el primer palo del meta francés. Los campeones del mundo se quedaron boquiabiertos. Andreas Cornelius AGAIN! 😱



What a ROCKET for Denmark to take the lead over France in the 88th minute! 🇩🇰 pic.twitter.com/FuTOtW1BTO— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 3, 2022

