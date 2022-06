Karla Panini rompe el silencio ante críticas en redes sociales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La conductora Karla Panini ha estado envuelta en una controversia en las últimas semanas después de su participación en el podcast “Mal Influencers”, pues ha hablado mal de las celebridades que en el pasado hablaron mal de ella: Platanito, Consuelo Duval y Slobotzky.

Esta actitud hizo que muchos usuarios de redes sociales hayan criticado a la ex conductora de “Las Lavanderas” por arremeter en contra de estas otras figuras del medio del entretenimiento.

“Sorry not sorry. Muchos años callé, ya no”, fue la descripción de Panini de una imagen que compartió en Instagram con la siguiente frase: “Lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático”.

Muchos de sus seguidores y críticos no perdieron el tiempo y fueron directamente a la publicación para comentar al respecto: “Se viene realmente la verdad de lo que sucedió, ya es justo y necesario” , “Tú no eres problemática, dices la verdad y defiendes tu punto”, “¡Pero igual no soportas! Estás bloqueando a personas que no te gustan lo que te escriben” y “Siempre ha sido problema de ustedes, de nadie más”.

Una de las críticas de Karla Panini que llamó más la atención fue la que hizo respecto a la vez que Conselo Duval habló en contra de ella: “Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté. Pero hoy sí la confronto, fíjate, hoy sí y ni modo, Consuelo Duval”, mencionó.

“Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, son algunos de las palabras de Panini en su podcast al respecto.

