J Balvin reacciona a disculpa de Christian Nodal: “Fue un caballero”

La polémica guerra de declaraciones entre J Balvin y Christian Nodal continúa, aunque en esta ocasión con la intensión de arreglar sus diferencias. Y es que, luego de que el cantante de regional mexicano ofreciera disculpas públicas durante uno de sus conciertos y se mostrara arrepentido por el lanzamiento del tela “Girasol”, ya hubo una contundente respuesta del colombiano.

Fue la mañana de este 5 de junio cuando J Balvi utilizó las historias de su perfil oficial de Instagram para responder a Christian Nodal, en donde reconoció que no fue buena idea hacer una broma pesada cuando el intérprete de “Botella tras botella” estaba pasando por un mal momento.

“Obviamente no soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, dijo en una de las grabaciones.

La secuencia continuó para asegurar que está dispuesto a dar un buen ejemplo a la sociedad con mensajes a favor de la paz, pues es parte de su responsabilidad como figura pública.

“Aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie pa’ juzgar a quien, no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré. Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, y no andar por ahí regando oscuridad y dando mal ejemplo a la sociedad porque es parte de nuestra responsabilidad o por lo menos”, añadió.

El originario de Medellín, Colombia, dio por terminado el conflicto reconociendo que Christian Nodal fue un caballero al reconocer su error y ofrecer disculpas, lo cual respondió haciendo lo mismo.

“Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago. Fue un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nadie y que no mintió, no mintió en esa conversación, y ya lo demás no importa”. J Balvin

Recordemos que el pasado 4 de junio durante el concierto que ofreció en Morelia, Michoacán, cuando Christian Nodal ofreció disculpas al colombiano, asegurando que estaba arrepentido de componer la canción “Girasol”.

“Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pen#$&, yo la he ca#$%& muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación yo la arreglé”, mencionó.

No obstante, horas después dijo que aceptó las disculpas de Balvin, pero le habría gustado que se evitaran tantos problemas si él hubiera consultado antes de subir la foto en la que se burló e involucró a Belinda.

“Me dolieron las burlas y la gran exposición, respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medellín, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a qué gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso”, señaló en su mensaje.

